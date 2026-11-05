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Tom Sanderson
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Dove vedere Alkmaar-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Alkmaar-Juventus: dove vederla, le ultime sulle formazioni e gli indisponibili"

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Alkmaar-Juventus: data e orario

Formazioni

Formazioni Alkmaar - Juventus

4-3-3
Alkmaar crest
Alkmaar
AZ
Formazione
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-2-1
J. De BusserJ. De BusserM. de WitM. de WitW. GoesW. GoesL. SchoutenL. SchoutenD. KasiusD. KasiusD. KwakmanD. Kwakmanteam-logoV. ByskovP. KoopmeinersP. KoopmeinersC. StengsC. StengsR. DaalR. DaalM. MeerdinkM. MeerdinkG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiF. GattiF. GattiL. KellyL. KellyP. SarrP. SarrR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniA. CambiasoA. CambiasoP. KaluluP. KaluluT. KoopmeinersT. KoopmeinersK. AlajbegovicK. AlajbegovicN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Alkmaar

Formazione titolare

Juventus

Panchina

Allenatore

  • L. Echteld
  • L. Spalletti

Stato di forma

AZ

AZ - Forma

HBS
V2-1
CAM
D2-2
AMY
V0-4
TWE
S0-2
AJX
S1-0
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

LAZ
S0-3
REN
D2-2
LEC
V0-2
GEN
S2-0
NAP
V2-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
V
V
V
V
3
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
4
JuventusJuventusJUV
4310113+810
V
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
V
V
V
6
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
422092+78
D
V
D
V
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
V
V
9
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
421154+17
V
S
V
D
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
D
S
11
SunderlandSunderlandSUN
42114407
S
D
V
V
12
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
D
S
13
LioneLioneOL
421167-17
D
S
V
V
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
S
S
15
AlkmaarAlkmaarAZ
420264+26
S
V
V
S
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
17
OFI CreteOFI CreteOFI
42024406
V
S
S
V
18
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
S
S
V
V
19
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
V
D
S
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
S
V
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
S
S
D
V
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
V
S
S
23
Celta VigoCelta VigoCEL
411245-14
D
V
S
S
24
TorreenseTorreenseTOR
411258-34
D
S
S
V
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
411225-34
S
V
S
D
26
NK CeljeNK CeljeCEL
411248-44
V
D
S
S
27
SalisburgoSalisburgoSAL
411238-54
S
D
S
V
28
MilanMilanMIL
410347-33
S
S
V
S
29
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
S
S
V
S
30
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
S
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
401316-51
D
S
S
S
32
CelticCelticCEL
401339-61
D
S
S
S
33
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
401317-61
S
S
S
D
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
S
S
D
S
35
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013312-91
D
S
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
4013110-91
S
D
S
S
Qualificato agli ottavi di finale



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  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


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  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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