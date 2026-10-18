Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

AlbinoLeffe-Novara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere AlbinoLeffe-Novara con una VPN

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AlbinoLeffe-Novara: data e orario

AlbinoLeffe e Novara si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi.

I seriani arrivano all'appuntamento reduci da un momento difficile: la sconfitta per 3-2 contro il Lumezzane nell'ultimo turno ha interrotto un percorso che aveva visto l'AlbinoLeffe battere il Cittadella capolista appena una settimana prima. Una squadra capace di grandi risultati, ma ancora alla ricerca di continuità.

Il Novara viene invece da una sconfitta per 2-0 contro il Cittadella e cerca riscatto. I piemontesi hanno mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando buone prestazioni a passi falsi che hanno complicato la loro posizione in classifica.

I precedenti recenti tra le due formazioni raccontano di una rivalità equilibrata: l'ultimo scontro diretto, disputato in casa del Novara nel febbraio 2026, si concluse 2-2. Prima ancora, fu l'AlbinoLeffe a imporsi per 3-2 nella sfida di settembre 2025.

Tre punti che valgono molto per entrambe le squadre, anche se per ragioni diverse: l'AlbinoLeffe vuole riportarsi nella parte alta del girone, il Novara cerca punti per allontanarsi dalla zona di pericolo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Novara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'AlbinoLeffe, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Novara, la situazione è analoga: non si registrano comunicazioni ufficiali su indisponibili o diffidati. Le probabili formazioni saranno rese note nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'AlbinoLeffe arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I seriani vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Lumezzane, ma in precedenza avevano battuto il Cittadella per 2-1 in trasferta. Nel periodo considerato, la squadra ha segnato undici reti e ne ha subite undici, con un andamento altalenante che riflette la difficoltà nel trovare continuità.

Il Novara presenta un ruolino di marcia di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Cittadella, mentre in precedenza avevano battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1. Complessivamente, nelle cinque gare considerate, il Novara ha realizzato cinque gol e ne ha incassati otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra AlbinoLeffe e Novara risale all'11 febbraio 2026, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 2-2 in casa del Novara in Serie C. Prima di quella sfida, fu l'AlbinoLeffe a imporsi per 3-2 nel settembre 2025. Considerando i cinque precedenti disponibili, l'AlbinoLeffe conta due vittorie contro una del Novara, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C, l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione mentre il Novara si trova quattordicesimo: i seriani giocano in casa con il vantaggio della classifica, ma i piemontesi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla parte bassa del girone.





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