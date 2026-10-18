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Serie C
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Dove vedere AlbinoLeffe-Novara in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

AlbinoLeffe vs Novara
AlbinoLeffe
Novara
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Novara: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

AlbinoLeffe-Novara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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AlbinoLeffe-Novara: data e orario

AlbinoLeffe e Novara si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi.

I seriani arrivano all'appuntamento reduci da un momento difficile: la sconfitta per 3-2 contro il Lumezzane nell'ultimo turno ha interrotto un percorso che aveva visto l'AlbinoLeffe battere il Cittadella capolista appena una settimana prima. Una squadra capace di grandi risultati, ma ancora alla ricerca di continuità.

Il Novara viene invece da una sconfitta per 2-0 contro il Cittadella e cerca riscatto. I piemontesi hanno mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando buone prestazioni a passi falsi che hanno complicato la loro posizione in classifica.

I precedenti recenti tra le due formazioni raccontano di una rivalità equilibrata: l'ultimo scontro diretto, disputato in casa del Novara nel febbraio 2026, si concluse 2-2. Prima ancora, fu l'AlbinoLeffe a imporsi per 3-2 nella sfida di settembre 2025.

Tre punti che valgono molto per entrambe le squadre, anche se per ragioni diverse: l'AlbinoLeffe vuole riportarsi nella parte alta del girone, il Novara cerca punti per allontanarsi dalla zona di pericolo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Novara in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'AlbinoLeffe, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Novara, la situazione è analoga: non si registrano comunicazioni ufficiali su indisponibili o diffidati. Le probabili formazioni saranno rese note nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

ALB

ALB - Forma

ARZ
S1-2
JNG
V3-5
ALC
D1-1
CIT
V1-2
LUM
S3-2
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
NOV

NOV - Forma

LUM
D0-0
CAP
D2-2
OSP
S0-2
DBE
V1-2
CIT
S0-2
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'AlbinoLeffe arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I seriani vengono dalla sconfitta per 3-2 contro il Lumezzane, ma in precedenza avevano battuto il Cittadella per 2-1 in trasferta. Nel periodo considerato, la squadra ha segnato undici reti e ne ha subite undici, con un andamento altalenante che riflette la difficoltà nel trovare continuità.

Il Novara presenta un ruolino di marcia di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Cittadella, mentre in precedenza avevano battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1. Complessivamente, nelle cinque gare considerate, il Novara ha realizzato cinque gol e ne ha incassati otto.

Precedenti

Testa a testa

AlbinoLeffePareggioNovara
1
3
1
Serie C
Novara badge
Novara
NOV
2
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
3
Novara badge
Novara
NOV
2
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
Novara badge
Novara
NOV
1
FIN
Serie C
Novara badge
Novara
NOV
2
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
Novara badge
Novara
NOV
0
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra AlbinoLeffe e Novara risale all'11 febbraio 2026, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 2-2 in casa del Novara in Serie C. Prima di quella sfida, fu l'AlbinoLeffe a imporsi per 3-2 nel settembre 2025. Considerando i cinque precedenti disponibili, l'AlbinoLeffe conta due vittorie contro una del Novara, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
9531156+918
V
D
V
S
D
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
TrevisoTrevisoTRE
10442107+316
V
S
D
V
D
7
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
8
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
10
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
92611314-112
D
D
D
S
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
12
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
AC CarpiAC CarpiCAP
102351420-69
V
S
S
S
D
16
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
18
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C, l'AlbinoLeffe occupa la nona posizione mentre il Novara si trova quattordicesimo: i seriani giocano in casa con il vantaggio della classifica, ma i piemontesi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla parte bassa del girone.


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