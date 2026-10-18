Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth vs Sunderland è trasmessa in diretta in Italia. Le opzioni TV e live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere AFC Bournemouth-Sunderland con una VPN

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AFC Bournemouth-Sunderland: data e orario

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita la sfida di Premier League tra AFC Bournemouth e Sunderland, con entrambe le squadre che arrivano a questo appuntamento dopo una settimana europea intensa.

I Cherries di Marco Rose vivono un momento di slancio continentale. La vittoria per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League, ottenuta giovedì sera davanti al proprio pubblico, ha confermato il perfetto avvio europeo del club, anche se in campionato la pesante sconfitta per 5-1 a Chelsea ha ricordato quanto sia ancora lunga la strada verso la parte alta della classifica.

Il Sunderland di Regis Le Bris arriva invece con il morale parzialmente sollevato da un successo europeo. I Black Cats hanno battuto il Torreense 2-1 in Europa League, ma in Premier League faticano: la sconfitta per 0-2 contro il Brighton è l'ultimo segnale di una stagione di lega ancora complicata.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica di Premier League, il che rende questo scontro diretto particolarmente significativo in chiave salvezza.

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Formazioni

Marco Rose dovrebbe schierare Djordje Petrovic in porta, con una difesa composta da Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva e James Hill. A centrocampo spazio a Ryan Christie, Tyler Adams e Rayan, mentre David Brooks, Marcus Tavernier ed Evanilson agiranno nella trequarti e in attacco. Out per infortunio Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic.

Regis Le Bris dovrebbe rispondere con Robin Roefs tra i pali e una linea difensiva formata da Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume e Kevin Danso. Noah Sadiki e Luke O'Nien presidieranno la mediana insieme a Granit Xhaka, con Enzo Le Fee, Nilson Angulo e Wilson Isidor a supporto dell'attacco. Romaine Mundle, Daniel Ballard e Thomas Meunier sono indisponibili per infortunio.

Stato di forma

Il Bournemouth ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League, che fa seguito alla pesante sconfitta per 5-1 subita dal Chelsea in Premier League. Nelle cinque gare, i Cherries hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sette.

Il Sunderland presenta un ruolino di W2-D0-L3 nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in Europa League contro il Torreense per 2-1, mentre l'ultima in campionato si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Brighton. Complessivamente, i Black Cats hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti nove in questo periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 1-1 al Vitality Stadium in Premier League nel febbraio 2026. Prima di quella sfida, il Sunderland aveva battuto il Bournemouth per 3-2 in casa nel novembre 2025. Considerando gli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni, il bilancio è favorevole al Sunderland, che conta due vittorie contro una del Bournemouth, con due pareggi.

Classifica





In Premier League, il Bournemouth occupa la 18ª posizione e il Sunderland la 17ª: entrambe le squadre si trovano nella zona calda della classifica, rendendo questo scontro diretto fondamentale per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria.





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