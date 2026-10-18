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Dove vedere AFC Bournemouth-Sunderland in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

AFC Bournemouth vs Sunderland
AFC Bournemouth
Sunderland
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Sunderland: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 7
Vitality Stadium

AFC Bournemouth vs Sunderland è trasmessa in diretta in Italia. Le opzioni TV e live streaming sono indicate di seguito.

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AFC Bournemouth-Sunderland: data e orario

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita la sfida di Premier League tra AFC Bournemouth e Sunderland, con entrambe le squadre che arrivano a questo appuntamento dopo una settimana europea intensa.

I Cherries di Marco Rose vivono un momento di slancio continentale. La vittoria per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League, ottenuta giovedì sera davanti al proprio pubblico, ha confermato il perfetto avvio europeo del club, anche se in campionato la pesante sconfitta per 5-1 a Chelsea ha ricordato quanto sia ancora lunga la strada verso la parte alta della classifica.

Il Sunderland di Regis Le Bris arriva invece con il morale parzialmente sollevato da un successo europeo. I Black Cats hanno battuto il Torreense 2-1 in Europa League, ma in Premier League faticano: la sconfitta per 0-2 contro il Brighton è l'ultimo segnale di una stagione di lega ancora complicata.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica di Premier League, il che rende questo scontro diretto particolarmente significativo in chiave salvezza.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Sunderland

4-2-3-1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
page.match.formation.title
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
D. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. TruffertA. SmithA. Smithteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillJ. KluivertJ. KluivertR. ChristieR. ChristieT. AdamsT. AdamsRayanRayanM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleO. AldereteO. AldereteReinildoReinildoK. DansoK. DansoT. HumeT. HumeN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
AFC Bournemouth

Formazione titolare

Sunderland

Allenatore

  • M. Rose
  • R. Le Bris

Marco Rose dovrebbe schierare Djordje Petrovic in porta, con una difesa composta da Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva e James Hill. A centrocampo spazio a Ryan Christie, Tyler Adams e Rayan, mentre David Brooks, Marcus Tavernier ed Evanilson agiranno nella trequarti e in attacco. Out per infortunio Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic.

Regis Le Bris dovrebbe rispondere con Robin Roefs tra i pali e una linea difensiva formata da Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume e Kevin Danso. Noah Sadiki e Luke O'Nien presidieranno la mediana insieme a Granit Xhaka, con Enzo Le Fee, Nilson Angulo e Wilson Isidor a supporto dell'attacco. Romaine Mundle, Daniel Ballard e Thomas Meunier sono indisponibili per infortunio.

Stato di forma

BOU

BOU - Forma

BRE
D2-2
RSO
V1-2
LIV
S0-1
CHE
S5-1
SGR
V3-0
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SUN

SUN - Forma

ARS
S0-2
AZ
V1-0
MCI
S5-3
BHA
S0-2
TOR
V1-2
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bournemouth ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League, che fa seguito alla pesante sconfitta per 5-1 subita dal Chelsea in Premier League. Nelle cinque gare, i Cherries hanno segnato nove gol e ne hanno incassati sette.

Il Sunderland presenta un ruolino di W2-D0-L3 nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in Europa League contro il Torreense per 2-1, mentre l'ultima in campionato si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Brighton. Complessivamente, i Black Cats hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti nove in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioSunderland
1
2
2
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'incontro più recente tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 1-1 al Vitality Stadium in Premier League nel febbraio 2026. Prima di quella sfida, il Sunderland aveva battuto il Bournemouth per 3-2 in casa nel novembre 2025. Considerando gli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni, il bilancio è favorevole al Sunderland, che conta due vittorie contro una del Bournemouth, con due pareggi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
15
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
19
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, il Bournemouth occupa la 18ª posizione e il Sunderland la 17ª: entrambe le squadre si trovano nella zona calda della classifica, rendendo questo scontro diretto fondamentale per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria.


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