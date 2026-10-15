Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 15:00 Vitality Stadium

La partita tra AFC Bournemouth e Sturm Graz è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

Come vedere AFC Bournemouth-Sturm Graz con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

AFC Bournemouth-Sturm Graz: data e orario

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita la sfida di Europa League tra i Cherries di Marco Rose e lo Sturm Graz di Fabio Ingolitsch. Le due squadre si affrontano in una fase della competizione che non lascia spazio a calcoli: ogni punto conta.

Il Bournemouth arriva a questa partita dopo un momento difficile in campionato. La pesante sconfitta per 5-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge, dove i Blues hanno segnato due gol nei primi tre minuti stabilendo un record di Premier League, ha lasciato il segno. Rose sa che la squadra ha bisogno di una risposta immediata sul piano europeo.

I Cherries, però, non sono privi di argomenti. In Europa League hanno già dimostrato carattere, espugnando il campo della Real Sociedad con un convincente 1-2. Quella vittoria in trasferta racconta di una squadra capace di alzare il livello quando il contesto lo richiede.

Lo Sturm Graz giunge a Bournemouth con fiducia. Gli austriaci hanno vinto le ultime due partite di Bundesliga, compreso il 2-0 esterno contro l'Austria Vienna, e stanno attraversando un periodo di buona forma che li rende avversari tutt'altro che comodi.

In Europa League, però, lo Sturm Graz occupa una posizione di classifica che richiede punti. Il pareggio per 0-0 contro il Rennes ha fermato la loro corsa continentale, e Ingolitsch sa che una trasferta in Inghilterra rappresenta un banco di prova importante.

La partita si preannuncia combattuta tra una squadra di casa che cerca riscatto e un avversario che vuole confermare la propria crescita europea. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bournemouth, Marco Rose non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né aggiornamenti su eventuali indisponibili. Ulteriori dettagli sulle condizioni della rosa saranno resi noti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche lo Sturm Graz non ha rilasciato indicazioni sulla probabile formazione o su infortuni e squalifiche. Fabio Ingolitsch scioglierà le riserve più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Bournemouth arriva a questa sfida europea con un bilancio recente di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Cherries hanno segnato nove gol in quel periodo ma ne hanno subiti sette, un segnale che la fase difensiva presenta ancora margini di miglioramento. Il momento più basso è stata la disfatta per 5-1 contro il Chelsea in Premier League, mentre il picco più alto è arrivato in Europa con il successo esterno per 2-1 contro la Real Sociedad.

Lo Sturm Graz ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli austriaci hanno perso 3-0 contro il Salisburgo in Bundesliga, ma hanno risposto con due successi consecutivi, incluso il 2-0 contro l'Austria Vienna. In Europa League il pareggio a reti inviolate contro il Rennes rimane il loro unico risultato continentale recente, il che rende questa trasferta a Bournemouth particolarmente significativa per le loro ambizioni nel torneo.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sugli scontri diretti tra AFC Bournemouth e Sturm Graz. Si tratta quindi di un confronto inedito o privo di precedenti recenti documentati, il che aggiunge un elemento di imprevedibilità a una partita già ricca di interesse.

Classifica





In Europa League, il Bournemouth occupa attualmente la decima posizione nella classifica generale, mentre lo Sturm Graz si trova al diciassettesimo posto. Entrambe le squadre hanno dunque bisogno di punti per migliorare la propria posizione nel torneo.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV