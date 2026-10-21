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Europa League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere AFC Bournemouth-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Europa League tra AFC Bournemouth e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Vitality Stadium

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in diretta.

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AFC Bournemouth-Milan: giovedì 22 ottobre ore 21

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita il big match di Europa League tra i Cherries di Marco Rose e il Milan di Ruben Amorim. Le due squadre si ritrovano di fronte nel terzo turno della fase campionato, con entrambe le panchine che cercano continuità sul palcoscenico europeo.

Il Bournemouth arriva a questa gara forte di un cammino europeo senza sconfitte. I ragazzi di Rose hanno prima espugnato il campo della Real Sociedad per 2-1, poi travolto lo Sturm Graz 3-0 in casa, costruendo una base solida che contrasta con qualche difficoltà mostrata in campionato.

Il Milan, dal canto suo, ha vissuto un avvio europeo altalenante. La sconfitta per 2-0 contro il Benfica a San Siro aveva fatto suonare qualche campanello d'allarme, ma la risposta è arrivata netta: quattro gol a Salisburgo senza subirne uno hanno ridato fiducia all'ambiente rossonero.

In Serie A il Milan continua a non perdere, come confermato dal successo per 3-2 contro l'Atalanta nel fine settimana. Amorim ha costruito una squadra capace di controllare il gioco — 56% di possesso palla e un xG di 2,58 contro l'Atalanta — anche se la difesa ha concesso qualcosa di troppo nel finale.

L'infermeria, però, preoccupa. Goncalo Ramos è in dubbio dopo un problema muscolare al polpaccio, mentre Samuel Chukwueze è già out per un infortunio all'anca che potrebbe tenerlo fermo a lungo. In attacco potrebbe toccare ancora al giovane Francesco Camarda.

Dal lato inglese, invece, c'è attesa per il possibile rientro di Eli Junior Kroupi, il talento ventenne che aveva chiuso la scorsa stagione con 13 gol in campionato. Rose non potrà schierarlo in Europa per questioni di lista UEFA, ma la sua condizione fisica è un segnale positivo per il gruppo.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Bournemouth-Milan in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Milan

Allenatore

  • M. Rose

Per il Bournemouth, Marco Rose non potrà contare su Eli Junior Kroupi in Europa League: il ventenne francese, rientrato in settimana negli allenamenti collettivi dopo il lungo stop per una frattura al metatarso, non è stato inserito nella lista UEFA per la fase a gironi. Aggiornamenti sulle condizioni del resto del gruppo sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Il Milan deve fare i conti con due assenze pesanti. Goncalo Ramos ha accusato un sovraccarico muscolare al polpaccio durante una sessione a Milanello ed è in forte dubbio: il club attende i risultati degli esami per valutarne i tempi di recupero. Samuel Chukwueze è invece già out per un problema all'anca, con prospettive di recupero che sembrano tutt'altro che brevi. Al centro dell'attacco rossonero dovrebbe agire Francesco Camarda, alla sua seconda partenza consecutiva in Europa.

Stato di forma

BOU

BOU - Forma

RSO
V1-2
LIV
S0-1
CHE
S5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIL

MIL - Forma

BEN
S0-2
LEC
V3-0
SAS
D1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bournemouth presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Cherries hanno vinto le ultime due uscite: 3-0 allo Sturm Graz in Europa League e 2-0 al Sunderland in Premier League. In mezzo, però, c'è stata la pesante sconfitta per 5-1 contro il Chelsea, che ricorda come la squadra di Rose possa essere vulnerabile contro avversari di alto livello.

Il Milan arrivano dal 3-2 sull'Atalanta in campionato e dal 4-0 a Salisburgo in Europa League. L'unica nota stonata del periodo è il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo in Serie A.

Precedenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioMilan
0
0
1
Amichevoli dei club
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

I precedenti tra le due squadre sono estremamente rari. L'unico incontro registrato risale a settembre 2016, quando il Milan si impose per 2-1 sul campo del Bournemouth in un'amichevole estiva.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League il Bournemouth è a punteggio pieno, mentre il Milan a tre punti. Entrambe le squadre hanno ancora molto da guadagnare in questa fase della competizione, rendendo il risultato del match particolarmente rilevante per le rispettive ambizioni europee.


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