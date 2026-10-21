Dove vedere AFC Bournemouth-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Vitality Stadium

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in diretta.

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AFC Bournemouth-Milan: giovedì 22 ottobre ore 21

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita il big match di Europa League tra i Cherries di Marco Rose e il Milan di Ruben Amorim. Le due squadre si ritrovano di fronte nel terzo turno della fase campionato, con entrambe le panchine che cercano continuità sul palcoscenico europeo.

Il Bournemouth arriva a questa gara forte di un cammino europeo senza sconfitte. I ragazzi di Rose hanno prima espugnato il campo della Real Sociedad per 2-1, poi travolto lo Sturm Graz 3-0 in casa, costruendo una base solida che contrasta con qualche difficoltà mostrata in campionato.

Il Milan, dal canto suo, ha vissuto un avvio europeo altalenante. La sconfitta per 2-0 contro il Benfica a San Siro aveva fatto suonare qualche campanello d'allarme, ma la risposta è arrivata netta: quattro gol a Salisburgo senza subirne uno hanno ridato fiducia all'ambiente rossonero.

In Serie A il Milan continua a non perdere, come confermato dal successo per 3-2 contro l'Atalanta nel fine settimana. Amorim ha costruito una squadra capace di controllare il gioco — 56% di possesso palla e un xG di 2,58 contro l'Atalanta — anche se la difesa ha concesso qualcosa di troppo nel finale.

L'infermeria, però, preoccupa. Goncalo Ramos è in dubbio dopo un problema muscolare al polpaccio, mentre Samuel Chukwueze è già out per un infortunio all'anca che potrebbe tenerlo fermo a lungo. In attacco potrebbe toccare ancora al giovane Francesco Camarda.

Dal lato inglese, invece, c'è attesa per il possibile rientro di Eli Junior Kroupi, il talento ventenne che aveva chiuso la scorsa stagione con 13 gol in campionato. Rose non potrà schierarlo in Europa per questioni di lista UEFA, ma la sua condizione fisica è un segnale positivo per il gruppo.

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Formazioni

Per il Bournemouth, Marco Rose non potrà contare su Eli Junior Kroupi in Europa League: il ventenne francese, rientrato in settimana negli allenamenti collettivi dopo il lungo stop per una frattura al metatarso, non è stato inserito nella lista UEFA per la fase a gironi. Aggiornamenti sulle condizioni del resto del gruppo sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Il Milan deve fare i conti con due assenze pesanti. Goncalo Ramos ha accusato un sovraccarico muscolare al polpaccio durante una sessione a Milanello ed è in forte dubbio: il club attende i risultati degli esami per valutarne i tempi di recupero. Samuel Chukwueze è invece già out per un problema all'anca, con prospettive di recupero che sembrano tutt'altro che brevi. Al centro dell'attacco rossonero dovrebbe agire Francesco Camarda, alla sua seconda partenza consecutiva in Europa.

Stato di forma

Il Bournemouth presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Cherries hanno vinto le ultime due uscite: 3-0 allo Sturm Graz in Europa League e 2-0 al Sunderland in Premier League. In mezzo, però, c'è stata la pesante sconfitta per 5-1 contro il Chelsea, che ricorda come la squadra di Rose possa essere vulnerabile contro avversari di alto livello.

Il Milan arrivano dal 3-2 sull'Atalanta in campionato e dal 4-0 a Salisburgo in Europa League. L'unica nota stonata del periodo è il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo in Serie A.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club AFC Bournemouth BOU 1 Milan MIL 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

I precedenti tra le due squadre sono estremamente rari. L'unico incontro registrato risale a settembre 2016, quando il Milan si impose per 2-1 sul campo del Bournemouth in un'amichevole estiva.

Classifica





In Europa League il Bournemouth è a punteggio pieno, mentre il Milan a tre punti. Entrambe le squadre hanno ancora molto da guadagnare in questa fase della competizione, rendendo il risultato del match particolarmente rilevante per le rispettive ambizioni europee.





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