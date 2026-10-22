Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Vitality Stadium

La partita tra Bournemouth e Milan è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live.

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AFC Bournemouth-Milan: data e orario

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita una serata di Europa League con l'AFC Bournemouth che affronta il Milan nel gruppo della competizione continentale. Due squadre con percorsi europei distinti si ritrovano di fronte in una sfida che potrebbe avere implicazioni significative per il cammino di entrambe nella seconda fase della stagione.

I Cherries arrivano all'appuntamento con una fiducia ritrovata. Marco Rose ha costruito un gruppo capace di imporsi in Europa pur vivendo alti e bassi in Premier League, e la squadra del Dorset è ancora imbattuta nel torneo dopo aver battuto il Real Sociedad in trasferta e demolito lo Sturm Graz tre a zero in casa.

Il Milan, guidato da Ruben Amorim, ha vissuto un avvio europeo in chiaroscuro: la sconfitta per due a zero contro il Benfica alla prima giornata è stata cancellata con autorevolezza dal quattro a zero rifilato al Salisburgo nella settimana successiva. In Serie A, i rossoneri mantengono un rendimento solido, come dimostra il successo per tre a due sull'Atalanta nell'ultimo turno di campionato.

L'emergenza infortuni complica però i piani di Amorim in vista di questa trasferta inglese. Goncalo Ramos, il centravanti portoghese arrivato in estate per settantaquattro milioni di euro, è stato fermato da un problema muscolare al polpaccio e non sarà della partita. Anche Samuel Chukwueze è out per un infortunio all'anca, con un possibile stop prolungato che preoccupa ulteriormente lo staff tecnico.

In casa Bournemouth, invece, c'è ottimismo per il possibile rientro di Eli Junior Kroupi. Il ventenne francese, capocannoniere del club nella scorsa stagione con tredici reti in campionato, si è allenato con il gruppo dopo mesi di assenza per una frattura al metatarso. Rose ha aperto alla possibilità di schierarlo almeno per qualche minuto, anche se la sfida europea arriva troppo presto per il suo inserimento nella lista UEFA.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV e piattaforme di streaming disponibili.

Formazioni

In casa Bournemouth, Marco Rose non dispone di informazioni ufficiali sugli infortunati o i diffidati al momento della pubblicazione, ma potrebbe recuperare Eli Junior Kroupi per una presenza dalla panchina in campionato, anche se il giovane attaccante non è inserito nella lista UEFA per questa gara europea. Aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Sul fronte Milan, Ruben Amorim deve fare a meno di Goncalo Ramos, fermato da un sovraccarico muscolare al polpaccio, e di Samuel Chukwueze, alle prese con un infortunio all'anca che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diversi mesi. Con il centravanti titolare indisponibile, Francesco Camarda è atteso dal primo minuto come riferimento offensivo nella competizione europea.

Stato di forma

Il Bournemouth presenta un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con undici gol segnati e sette subiti. I Cherries hanno chiuso il ciclo recente con un convincente due a zero sul Sunderland in Premier League, dopo il tre a zero rifilato allo Sturm Graz in Europa League. Le due sconfitte, entrambe in campionato, sono arrivate contro il Chelsea per cinque a uno e contro il Liverpool per uno a zero.

Il Milan, nelle ultime cinque partite, ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando undici reti e incassandone cinque. I rossoneri hanno vinto l'ultimo impegno di Serie A per tre a due contro l'Atalanta e quello europeo per quattro a zero a Salisburgo. L'unica battuta d'arresto è arrivata in Europa League contro il Benfica, mentre in campionato il pareggio per uno a uno con il Sassuolo interrompe una striscia altrimenti positiva.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club AFC Bournemouth BOU 1 Milan MIL 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

I precedenti tra le due squadre sono estremamente limitati. L'unico incontro registrato risale al settembre 2016, quando il Milan si impose per due a uno sul Bournemouth in un'amichevole. Non esistono quindi precedenti in competizioni ufficiali tra i due club, rendendo questa sfida di Europa League un terreno essenzialmente inedito per entrambe le formazioni.

Classifica





In Europa League, il Bournemouth occupa la quinta posizione nella classifica generale, mentre il Milan si trova sedicesimo. La differenza di piazzamento riflette i rispettivi percorsi nelle prime giornate della competizione.





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