Serie C - Game Week 10 17 ott 2026 - 08:30

AC Carpi-Lumezzane è disponibile in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali su cui seguire la partita.

Come vedere AC Carpi-Lumezzane con una VPN

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AC Carpi-Lumezzane: data e orario

AC Carpi e Lumezzane si sfidano nel Girone A di Serie C in una partita che vale molto per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano punti per uscire dalla zona più pericolosa della classifica.

Il Carpi arriva a questo appuntamento in un momento di forma preoccupante. I biancorossi hanno perso le ultime tre gare di campionato, incassando sette gol e segnandone appena uno, e la classifica inizia a pesare.

Il Lumezzane, dal canto suo, non attraversa un periodo brillante ma ha mostrato segnali di reazione. I bresciani vengono da un successo esterno contro l'AlbinoLeffe per 3-2, un risultato che ha ridato fiducia all'ambiente.

La squadra ospite ha anche pareggiato 0-0 contro la Juventus Next Gen nella gara più recente, un punto che dimostra una certa solidità pur senza brillare in fase offensiva.

Per il Carpi, invece, ogni punto è diventato una necessità. La squadra occupa una posizione di classifica che non lascia margine di errore, e ospitare una formazione in ripresa come il Lumezzane rende il compito ancora più complicato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AC Carpi-Lumezzane in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Carpi non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione titolare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Lumezzane la situazione è analoga: non si registrano dati confermati su indisponibili o sospesi. Le ultime notizie sulle formazioni verranno pubblicate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Carpi arriva a questa partita con un ruolino di marcia difficile: tre sconfitte, due pareggi e nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite. I biancorossi hanno perso l'ultimo impegno di campionato contro la Pergolettese per 2-1, dopo aver già ceduto contro Pro Vercelli per 2-0 e contro l'Arzignano Valchiampo per 3-0. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite nove, con la tenuta difensiva che resta il problema principale.

Il Lumezzane presenta un andamento più incoraggiante nelle ultime cinque partite: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I bresciani vengono da un pareggio per 0-0 contro la Juventus Next Gen, preceduto dal successo esterno per 3-2 contro l'AlbinoLeffe. Complessivamente la squadra ha realizzato sei gol e ne ha incassati cinque nel periodo, con una fase offensiva più vivace rispetto all'avversario di oggi.

Precedenti

L'ultimo precedente registrato tra le due squadre risale al 3 marzo 2013, quando Lumezzane e AC Carpi si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi quattro incontri disponibili, il bilancio vede il Carpi prevalere con due vittorie contro una del Lumezzane, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C il Carpi occupa la diciottesima posizione, mentre il Lumezzane si trova in undicesima piazza: un divario che trasforma questa partita in uno scontro con implicazioni molto diverse per le due squadre, con i padroni di casa che lottano per uscire dalla zona più calda della classifica.





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