Dove allenerà Guardiola? Juventus e Barcellona ipotesi possibili

La stangata dell'UEFA al Manchester City rischia di stravolgere il futuro di Pep Guardiola: Juventus e Barcellona sperano, occhio a Bayern e PSG.

Un terremoto dalle proporzioni enormi che rischia di sconvolgere gli equilibri del mercato: il Manchester City è stato punito con l'esclusione dalla (e dalle altre competizioni europee) per due anni e un'ammenda economica di 30 milioni di euro per aver 'pompato' le cifre relative agli accordi di sponsorizzazione tra il 2012 e il 2016.

Un fulmine a ciel sereno che sta facendo tremare i tifosi dei 'Citizens', terrorizzati alla sola idea di poter perdere gli uomini più rappresentativi del club: e il primo pensiero va ovviamente a Pep Guardiola, il cui futuro è legato indissolubilmente alla partecipazione alla massima competizione europea, diventata un'ossessione dopo averla vinta per due volte al .

Proprio l'ipotesi di un ritorno in blaugrana è una delle suggestioni più significative: allenare nuovamente Messi lo affascinerebbe e non poco, considerato il rapporto di stima esistente tra lui e la 'Pulce', raffreddatosi nel corso degli anni a causa della lontananza.

Altre squadre

Impossibile escludere dal novero delle pretendenti di Guardiola la , già accostata al tecnico catalano in estate prima che arrivasse l'ufficialità della nomina di Maurizio Sarri, poco amato dal pubblico che non ha apprezzato qualche uscita a vuoto come il ko in contro la .

Un'altra pista è quella che porta in e precisamente al , già guidato da Guardiola nel triennio 2013-2016: attualmente sulla panchina dei bavaresi è seduto il traghettatore Flick che a novembre ha preso il posto dell'esonerato Kovac ed è molto difficile immaginare che venga confermato anche per la prossima stagione, quando partirà presumibilmente una nuova era.

Poi c'è il , dove Tuchel non ha mai veramente convinto nonostante i successi in che però non hanno avuto un seguito in Europa, tallone d'Achille dei parigini che cercano la definitiva consacrazione attesa ormai da diversi anni. A giudicare dall'enorme disponibilità economica, i circa 25 milioni annui percepiti in da Guardiola non sarebbero un grosso problema da affrontare.

Infine c'è una possibilità che Guardiola resti al fino al 30 giugno 2021, data di scadenza del contratto in essere. Tutto è in divenire e ogni eventualità merita di essere considerata fino in fondo: l'asta è pronta a partire, che vinca il migliore (o il più ricco).