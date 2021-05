Diritti tv, assegnato il pacchetto 2: Serie A anche su Sky

La Lega Serie A ha ufficializzato l'assegnazione del pacchetto 2 a Sky che trasmetterà tre gare su dieci in coesclusiva con DAZN sino al 2024.

La Serie A continuerà ad essere trasmessa anche su Sky. La Lega Serie A ha ufficializzato che il pacchetto 2 riguardante i diritti tv per la trasmissione delle partite della massima serie nostrana è stato assegnato a Sky che potrà dunque trasmettere tre partite su dieci in coesclusiva con DAZN.

Le restanti sette partite per il triennio 2021-24 rimarranno invece esclusiva assoluta di DAZN, che si è aggiudicato i diritti per trasmettere in diretta e in esclusiva le altre sette partite di ogni giornata del campionato italiano sino al 2024.

Per Sky dunque il pacchetto che le consentirà di trasmettere tre match di ogni giornata: l'anticipo del sabato sera alle ore 20.45, il lunch match domenicale delle 12.30 e il posticipo del lunedì, sempre con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Rispetto al 2020/2021, cambia la terza gara trasmessa da chi ha il diritto al pacchetto 2, in questo caso Sky: conferma per l'anticipo del sabato e il match dell'ora di pranzo della domenica, ma il match previsto la domenica alle 15 trasloca invece nel posticipo di lunedì.

Per avere tal pacchetto, Sky ha dovuto rinunciare al ricorso contro l'assegnazione dei diritti del triennio 2021-2024 a DAZN: almeno parzialmente, secondo il Corriere della Sera, che evidenzia come l'emittente abbia confermato la possibilità di un eventuale e futuro nuovo ricorso.