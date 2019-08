DIRETTA: Parma-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

La prima partita di campionato della , contro il , sarà una esclusiva di Sky Sport. La sfida sarà trasmessa sui canali Sky (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Parma-Juventus sarà trasmessa anche in grazie alla piattaforma Sky Go. È fruibile tramite vari dispositivi tra cui computer, collegandosi al sito di SkyGo, oppure scaricando l'applicazione su tablet e smartphone.

Restate qui su Goal.com, in questa pagina, per seguire invece la diretta testuale della partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto. E lungo tutta la giornata, fino alle 18, non perdetevi notizie sulla gara e le probabili formazioni.