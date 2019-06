DIRETTA: Italia-Spagna Under 21 LIVE - dove vederla in tv e streaming

La prima partita dell' Under 21 all'Europeo, contro la , si potrà guardare in televisione in chiaro su Rai Uno. Appuntamento dalle 20.35, appena dopo il Tg1, con telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro. In , come sempre, sarà fruibile il match attraverso Rai Play. Basterà scaricare l'applicazione su smartphone e tablet, o collegarsi al sito ufficiale da pc.

Qui su Goal, invece, seguiremo la diretta testuale della partita con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Restate su questa pagina per conoscere tutto della partita, comprese le probabili formazioni.