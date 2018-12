DIRETTA: Liverpool-Manchester United 3-1, Shaqiri

Liverpool e Manchester United a confronto nel big match della 17esima giornata di Premier League: i 'Reds' vogliono tornare al primo posto.

93' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - FINISCE QUA! Trionfa il Liverpool contro il Manchester United: decisiva la doppietta di Shaqiri nella ripresa, Reds in testa alla Premier League.

92' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - Sinistro di Salah alto sopra la traversa.

91' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - Conclusione da fuori di Firmino, palla sull'esterno della rete.

88' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - Possesso palla del Manchester United, che non alza però il ritmo e non sembra avere la forza di reagire.

85' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - Cambio nel Manchester United: Mourinho gioca la carta Mata al posto di Lingard.

84' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - Sostituzione nel Liverpool: entra Henderson al posto di Mane.

81' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 3-1 - GOAL DI SHAQIRI! Lo svizzero cerca ancora il sinistro dal limite e trova un'altra deviazione, questa volta è Bailly a toccare il pallone che mette fuori causa De Gea.

79' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 2-1 - Cambio nel Manchester United: entra Martial al posto di Herrera.

76' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 2-1 - Si accende ora Anfield: il pubblico spinge la squadra sulla scia dell'entusiasmo.

73' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 2-1 - GOAL DI SHAQIRI! Lo svizzero sfrutta un cross basso di Manè respinto da De Gea, il destro viene deviato da Young e finisce sotto la traversa.

72' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Buon guizzo di Lingard, che salta bene Clyne sulla sinistra ma mette al centro un cross troppo lungo per Lukaku.

71' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Conclusione potente di Fabinho, traiettoria centrale tra i guantoni di De Gea.

70' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Sostituzione in casa Liverpool: dentro Shaqiri al posto di Keita.

69' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Conclusione centrale di Wijnaldum da fuori area: nessun problema per De Gea.

66' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - United che prova ad affacciarsi in avanti senza troppe idee: squadre più lunghe in questa fase del match.

63' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Van Dijk tenta il sinistro di prima sugli sviluppi di un corner, ma colpisce il corpo di Fellaini in area.

61' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Vera e propria barricata alzata dallo United, che si difende con quasi tutti gli uomini a ridosso della propria area.

58' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Lovren prova dalla distanza senza troppa precisione.

55' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Prolungato possesso palla del Liverpool, che continua a macinare gioco senza però trovare il vantaggio.

52' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - OCCASIONE LIVERPOOL! Firmino evita quattro avversari in area e calcia di esterno destro all'angolino basso, miracoloso il riflesso di De Gea.

49' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Liverpool in avanti alla ricerca del goal del vantaggio.

46' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Cambio nel Manchester United all'intervallo: entra Fellaini al posto di Dalot. Si riparte.

45'+2 LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - FINE PRIMO TEMPO. Parità ad Anfield. Al bel goal di Manè i Red Devils hanno risposto poco dopo con Lingard, bravo a sfruttare una clamorosa incertezza di Alisson.

45' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Due minuti di recupero.

44' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Destro di Fabinho deviato da Lindelof, calcio d'angolo per i Reds.

42' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Destro dalla distanza di Herrera, troppo debole per impensierire Alisson.

41' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Firmino ferma con una spallata Rashford, che lo aveva superato in velocità poco dopo il cerchio di centrocampo.

39' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - AMMONITO LUKAKU. Fallo in ritardo in scivolata su Keita.

37' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - Sinistro a giro di Mane' da fuori area, De Gea blocca senza problemi.

33' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-1 - GOAL UNITED, LINGARD! Lukaku crossa dalla fascia sinistra, Alisson non trattiene e Lingard deve solo appoggiare il rete con il destro!

31' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 - Lukaku mette un cross rasoterra al centro dell'area di rigore, Lovren intercetta e fa ripartire la sua squadra.

30' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 - De Gea sbaglia il passaggio coi piedi verso Lindelof e regala una rimessa in zona d'attacco ai Reds.

28' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 - OCCASIONE LIVERPOOL . Lovren calcia da posizione ravvicinata al termine di una mischia in area di rigore ma mette alto sopra la traversa.

27' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 - AMMONITO DALOT . Fallo su Robertson sulla trequarti sinistra.

24' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-0 - GOAL LIVERPOOL, MANE'! Assist al bacio di Fabinho per Mane', che in area di rigore stoppa con il petto e batte De Gea da posizione ravvicinata!

24' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Contropiede del Liverpool, Salah mette una bella palla al centro dell'area di rigore, ma Young è pronto alla respinta.

21' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Rashford subisce fallo da Keita nell'area di rigore Red Devils, calcio di punizione per gli ospiti.

19' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Fabinho in profondità per Firmino, murato dalla difesa United.

17' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Dopo i primi 15 minuti di fuoco, adesso lo United sta riuscendo a limitare meglio la pressione Reds.

14' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Firmino col sinistro di potenza da fuori area, palla sopra la traversa.

12' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Dominio quasi assoluto dei Reds in campo, anche grazie ad uno United un po' troppo impreciso nelle zone cruciali del campo.

10' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - OCCASIONE LIVERPOOL . Lovren stacca di testa in area di rigore dello United, Young salva quasi sulla linea di porta.

9' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Altro destro da fuori area di Fabinho, palla deviata in corner. Ma poco prima Salah cincischia troppo e non va alla conclusione da dentro l'area di rigore.

8' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Rashford ci prova dalla distanza, Alisson blocca senza problemi.

7' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - OCCASIONE LIVERPOOL. De Gea è pronto alla respinta laterale sulla conclusione da fuori area di Firmino.

6' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Firmino anticipa tutti di testa a centro area ma il suo colpo di testa finisce a lato.

5' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - OCCASIONE UNITED . Goal annullato allo United per posizione di off-side di Lukaku. La punizione di Young era finita direttamente in porta ma il belga ha tentato di colpire il pallone ed era sulla traiettoria della palla.

3' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Destro da fuori area di Firmino, deviato in calcio d'angolo.

1' LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro Martin Atkinson.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, LE FORMAZIONI UFFICIALI. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, LE FORMAZIONI UFFICIALI. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Smalling, Lindelof, Darmian; Herrera, Matic; Lingard, Rashford, Young; Lukaku.

12.00 - Il prossimo sarà il confronto numero 201 tra Liverpool e Manchester United in tutte le competizioni: i Red Devils conducono con 80 vittorie contro le 65 dei Reds – 55 pareggi completano il bilancio.

11.56 - Il Manchester United è alla ricerca della seconda vittoria di fila contro il Liverpool in Premier League per la prima volta da gennaio 2016 (quattro successi consecutivi in quell’occasione).

11.54 - Nessuna vittoria per il Liverpool nelle ultime otto sfide contro il Manchester United in Premier League (3N, 5P) – i Reds non restano a secco di successi per più match di campionato contro i Red Devils da aprile 1988 (12 partite di fila).

11.50 - Gli ultimi due incroci tra Liverpool e Manchester United ad Anfield sono terminati a porte inviolate – solo una volta le due squadre hanno pareggiato tre volte consecutive sul campo dei Reds in tutte le competizioni (gennaio 1921).

11.47 - Il Manchester United prima del 25 dicembre non aveva un distacco in classifica così ampio dal Liverpool dalla vigilia di Natale del 1990 (16 punti); inoltre, il Liverpool non aveva così tanti punti di vantaggio sul Manchester United in attesa della sfida tra le due squadre nella massima serie da marzo 1990 (21 punti).

11.45 - Il Liverpool non registra una sconfitta da 17 turni in Premier League: la sua miglior striscia di imbattibilità nella massima serie da marzo-novembre 1990 (23 match senza KO in quell’occasione).

11.43 - Il Liverpool non hai mai subito più di un goal in alcuna delle ultime 19 sfide in Premier League (sette reti in totale): i Reds non realizzavano una striscia del genere nella massima serie da aprile 1976-aprile 1979 (38 match di fila).

11.40 - Il Manchester United ha subito 26 goal dopo le prime 16 giornate in Premier League: solo due reti in meno rispetto a quelle incassate nell’intero campionato scorso (28 gola in 38 partite).

11.34 - Il trio offensivo del Liverpool composto da Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mane non ha mai segnato o fornito un assist contro il Manchester United in un match di Premier League (i tre hanno totalizzato insieme 855 minuti contro lo United).

11.28 - Mohamed Salah del Liverpool, miglior marcatore della competizione con 10 reti, è il giocatore che ha segnato più volte il goal che ha aperto le marcature del match (sette) e la rete della vittoria (sei) in Premier League in questa stagione.

08.45 - Liverpool-Manchester United potrà essere seguita in tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (203 del satellite), e in streaming su tablet, pc e smartphone attraverso l'applicazione SkyGo, riservata a tutti gli abbonati della piattaforma satellitare.

08.42 - È arrivato il giorno della verità, quello dello scontro di Premier League tra Liverpool e Manchester United : squadre divise in classifica da ben sedici punti, con i 'Reds' che cercano il controsorpasso in vetta ai danni del Manchester City, vittorioso per 3-1 contro l'Everton. Sfida tutta carismatica tra Jurgen Klopp e José Mourinho.