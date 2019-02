DIRETTA: Lazio-Siviglia LIVE - dove vederla in tv e streaming

Dopo il secondo posto nel gruppo H, La Lazio sfida il Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Riparte l'Europa League con l'andata dei sedicesimi di finale ed è subito big match per la Lazio di Simone Inzaghi, chiamata ad affrontare all'Olimpico il Siviglia di Machin, tra le candidate alla vittoria finale della competizione.

La Lazio è approdata alla fase ad eliminazione diretta dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto con nove punti, alle spalle del lanciatissimo Eintracht Francoforte. La formazione spagnola ha invece vinto il gruppo J mettendo alle proprie spalle Krasnodar, Standard Liegi e Akhisarspor.

In campionato il Siviglia è attualmente al quarto posto, ma è reduce da due partite non brillantissime contro Eibar e Celta Vigo: la squadra andalusa è ormai distante dalle tre squadre che dominano la Liga, ma è chiamata a lottare fino alla fine per tenere un posto nella prossima Champions League.

LAZIO-SIVIGLIA: CURIOSITA'

Primo incontro ufficiale tra Lazio e Siviglia: la formazione biancoceleste ha vinto solo uno degli ultimi nove incontri con squadre spagnole in tutte le competizioni (tre pareggi e cinque sconfitte), nel 2-1 casalingo contro il Villarreal nei gironi di Europa League della stagione 2009-10.

Il Siviglia non è andato a segno in quattro delle sue ultime cinque gare contro squadre italiane in tutte le competizioni, l'unica eccezione risale alle semifinali di Europa League del 2014-15 nel 2-0 contro la Fiorentina.

Tra le 32 squadre rimaste in corsa in Europa League la Lazio è quella che ha subito più goal nella fase a gironi, ben 11.

LAZIO-SIVIGLIA: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Siviglia sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e su Sky Sport (253 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire la partita in streaming su smartphone, pc e tablet tramite la piattaforma Sky Go.

Goal vi racconterà Lazio-Siviglia con una diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alle notizie di formazione, fino alla cronaca minuto per minuto.