DIRETTA: Juventus-Inter 1-0, decide Mandzukic

La Juventus deve superare l'ostacolo Inter nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono riaprire il campionato.

95’ JUVENTUS-INTER 1-0 - E’ FINITA! NEMMENO L’INTER RIESCE A FERMARE LA CORSA DELLA JUVENTUS. Quattordicesima vittoria in quindici partite per i bianconeri che continuano la loro fuga in solitaria in vetta alla classifica. A decidere il Derby d’Italia è Mandzukic, per i ragazzi di Allegri sono ora 43 i punti in campionato, mentre i meneghini restano fermi a 29.

90'+5 - E' FINITAAAAA! IL DERBY D'ITALIA E' BIANCONERO!

94’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Mandzukic a terra dopo un fallo subito, probabilmente si andrà avanti fino al 95’

93’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Ghiotta occasione per l’Inter! Lautaro non calcia benissimo dall’interno dell’area di rigore

90’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Quattro i minuti di recupero

90’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Palla persa in maniera velenosa da Bentancur nei pressi dell’area bianconera, Keita serve Perisic che viene fermato da Matuidi

88’ JUVENTUS-INTER 1-0 - L’Inter adesso fatica a contenere la Juventus, i nerazzurri pagano l’inferiorità numerica a centrocampo

85’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Calcio di punizione battuto dai 20 metri da Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse lusitano centra la barriera

85’ JUVENTUS-INTER 1-0 - AMMONITO BORJA VALERO: giallo per un fallo su Matuidi

83’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Straordinaria percussione per vie centrali di Douglas Costa, il pallone alla fine termina sui piedi di Emre Can che calcia dal limite, ma vede la sua conclusione deviata in angolo

81’ JUVENTUS-INTER 1-0 - CAMBIO NELLA JUVENTUS: Emre Can prende il posto di Pjanic

80’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Bel tocco di Lautaro Martinez per Keita, l’ex Lazio si libera e calcia dal limite, la sua conclusione viene deviata in corner da Chiellini

78’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Palla smorzata di petto da Icardi per Lautaro Martinez, il talento argentino calcia dai 20 metri senza trovare né precisione né potenza

77’ JUVENTUS-INTER 1-0 - CAMBIO NELL’INTER: entra Lautaro Martinez al posto di Joao Mario

76’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Bentancur ruba palla, si invola verso l’area dell’Inter e prova a servire Ronaldo con un gran lancio filtrante, decisivo l’intervento in copertura di Miranda

74’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Punizione battuta da Perisic, la barriera devia in corner

73’ JUVENTUS-INTER 1-0 - Fallo di Matuidi su Borja Valero, punizione da buona posizione per l’Inter

71’ JUVENTUS-INTER 1-0 - CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Douglas Costa al posto di Dybala

69’ JUVENTUS-INTER 1-0 - CAMBIO NELL’INTER: Gagliardini lascia il posto a Keita

66’ JUVENTUS-INTER 1-0 - JUVE AVANTI CON MANDZUKIC! Cross dalla destra di Cancelo, l’attaccante croato anticipa Asamoah e batte Handanovic con un colpo di testa in tuffo

62’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Cross in area di Cancelo, Handanovic anticipa Bentancur e blocca in uscita

61’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Conclusione di Joao Mario dal limite, Matuidi respinge

60’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Buon traversone di Vrsaljko dalla destra, Perisic svetta più in alto di tutti ma di testa spedisce lontano dallo specchio della porta

59’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Bordata di sinistro dalla lunga distanza di Cristiano Ronaldo, palla di poco alta sulla traversa

58’ JUVENTUS-INTER 0-0 - CAMBIO NELL’INTER: Politano lascia il posto a Borja Valero

57’ JUVENTUS-INTER 0-0 - AMMONITO BROZOVIC: giallo per un fallo a centrocampo su Dybala

55’ JUVENTUS-INTER 0-0 - AMMONITO PERISIC: giallo per un fallo su Dybala

54' JUVENTUS-INTER 0-0 - AMMONITO BENTANCUR: giallo per un fallo su Gagliardini

53’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Ancora Juve! Brutto disimpegno di Miranda in area, dopo una serie di batti e ribatti la sfera arriva a Dybala che, da buona posizione, di sinistro calcia alto

51’ JUVENTUS-INTER 0-0 - La risposta della Juve! Grande giocata di Cancelo sulla sinistra, il pallone arriva a Matuidi che si libera e lascia partire un cross basso verso l’area piccola, Mandzukic non trova in un nulla la deviazione vincente

48’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Inter vicinissima al vantaggio! Errore clamoroso di Matuidi in fase di disimpegno, il pallone arriva ad Icardi che serve in area Politano: la conclusione a botta sicura dell’ex Sassuolo viene murata da Bonucci in maniera provvidenziale

46’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre. E’ l’Inter a muovere il primo pallone

45 + 2’ JUVENTUS-INTER 0-0 - SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Prima frazione equilibrata, ma è stata l’Inter ad andare più vicina al goal in occasione del palo colto da Gagliardini

45 + 1’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Pallone in area direttamente da calcio di punizione di Politano, Szczesny respinge di pugno

45’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Un minuto di recupero

43’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Tiro-cross di Perisic di sinistro, pallone fuori misura che finisce direttamente sul fondo

41’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Bonucci salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, di testa però non riesce a trovare lo specchio della porta

40’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Altra ottima chiusura in area di Brozovic questa volta su Cancelo

39’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Intervento duro di Bentancur su Icardi a centrocampo, il capitano dell’Inter si rialza dolorante

36’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Juve pericolosissima! Gran palla di Cancelo per l’accorrente Bentancur, la conclusione del centrocampista bianconero viene deviata in maniera provvidenziale da Brozovic in corner

34’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Azione prolungata della Juventus, Cristiano Ronaldo trova in area Mandzukic che di testa chiama Handanovic all’intervento

31’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Cross basso dalla linea di fondo di Icardi verso il centro dell’area bianconera, Chiellini anticipa di un soffio uno Joao Mario splendidamente posizionato

30’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Ancora l’Inter! Velo di Skriniar all’altezza del primo palo, Icardi e Perisic si ostacolano e l’argentino non riesce a centrare lo specchio della porta

29’ JUVENTUS-INTER 0-0 - PALO DELL’INTER! Politano si accentra e serve Icardi in area, il capitano nerazzurro premia l’inserimento di Gagliardini che, da ottima posizione, supera Szczesny di testa ma vede il pallone andare ad infrangersi contro il palo

27’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Lungo lancio filtrante di Perisic per Icardi, Chiellini fa buona guardia e la sfera arriva in maniera innocua dalle parti di Szczesny

24’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Sangue dal naso per Skriniar dopo un contatto con Cristiano Ronaldo

22’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Traversone di Vrsaljko dalla destra, il solito Chiellini libera l’area di testa

20’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Ancora Perisi molto attivo, il suo cross dalla sinistra viene deviato e la sfera finisce tra le mani di Szczesny

18’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Tunnel di Cristiano Ronaldo ai danni di Skriniar, ci pensa Vrsaljko a fermare il fuoriclasse lusitano in ripiegamento

17’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Perisic scappa via a De Sciglio e lascia partire un gran cross dalla sinistra, Chiellini è bravissimo ad anticipare Icardi in area bianconera e a mettere in corner di testa

16’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Gagliardini a terra dopo un contatto con Matuidi

14’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Ci prova Vrsaljko dalla lunga distanza, Szczesny blocca senza affanni nonostante una leggera deviazione

13’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Altro traversone di De Sciglio dalla sinistra, Brozovic è ben posizionato e aggancia la palla al limite della sua area

12’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Padroni di casa ancora pericolosi: questa volta è De Sciglio a crossare dalla sinistra, Joao Mario sventa la minaccia anticipando Dybala in fase di ripiegamento

10’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Ancora Dybala! Conclusione di sinistro dall’interno dell’area di rigore, Handanovic devia in angolo

8’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Primo squillo bianconero! Gioco di gambe di Cristiano Ronaldo che poi dalla sinistra crossa in area premiando il taglio di Dybala, l’argentino di testa non trova lo specchio della porta

7’ JUVENTUS-INTER 0-0 - AMMONITO PJANIC: giallo per un fallo su Joao Mario

4’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Azione prolungata dell’Inter, la palla, dopo un cross di Asamoah dalla sinistra, arriva dalle parti di Joao Mario che calcia dal limite. Conclusione deviata in corner

3’ JUVENTUS-INTER 0-0 - Politano rientra verso il centro e di sinistro crossa in area, Szczesny blocca la sfera in uscita alta

1' JUVENTUS-INTER 0-0 - Bella palla lungolinea di Joao Mario per Perisic, l’attaccante croato viene fermato per una posizione di fuorigioco

1' JUVENTUS-INTER 0-0 - Fischio di avvio di Irrati, inizia il Derby d’Italia! E’ la Juventus a muovere il primo pallone

JUVENTUS-INTER - Un minuto di silenzio allo Stadium per rendere omaggio a Gigi Radice

20.28 - Juventus e Inter in campo, è il momento dell’inno della Serie A

20.17 - I giocatori rientrano negli spogliatoi

20.00 - Clima già caldissimo allo Stadium, gli spettatori stanno prendendo posto sugli spalti

19.54 - Si abbassano le luci dell’Allianz Stadium, i giocatori delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento

19:30 - FORMAZIONI UFFICIALI

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER, JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER, INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

12.55 - La Juventus ha perso solo una delle 18 partite di Serie A giocate di venerdì (10V, 7N), proprio nell’unica occasione in cui ha affrontato l’Inter in questo giorno della settimana: 2-0 nell’aprile 2010 a San Siro.

12.47 - In caso di vittoria, la Juventus potrebbe eguagliare la miglior partenza dopo 15 giornate nei cinque maggiori campionati europei nell’era dei tre punti a vittoria, stabilita proprio in questa stagione, 2018/19, dal Paris Saint-Germain (43 punti).

12.38 - Nelle ultime tre sfide di Serie A tra Juventus e Inter a Torino sono stati segnati solo tre goal, tutti da parte della squadra bianconera; i nerazzurri sono a secco di reti in questo parziale infatti dal gennaio 2015.

12.31 - L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha vinto più partite in Serie A (81): 43 pareggi e 46 successi nerazzurri completano il bilancio.

12.22 - Nelle ultime 13 sfide di campionato tra Juventus e Inter non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila: sette vittorie bianconere, inclusa quella nel girone di ritorno dello scorso campionato, due successi nerazzurri e quattro pareggi.

Anticipo di lusso allo 'Stadium' dove la capolista Juventus ospita l' Inter per la quindicesima giornata di Serie A in un match che potrebbe dire molto sul futuro di tutto il campionato.

Un'eventuale vittoria dei bianconeri, attualmente primi a +8 sul Napoli e +11 proprio sui nerazzurri, oltre a tagliare fuori l'Inter chiuderebbe quasi definitivamente il discorso anche per la squadra di Ancelotti.

Al contrario un successo dell'Inter, che in casa della Juventus non vince dal 2012 quando fu la prima a espugnare lo 'Stadium', riaprirebbe di fatto il campionato anche se il vantaggio della Juventus sulle inseguitrici resterebbe comunque ancora abbastanza ampio.

Allegri recupera Bentancur che dovrebbe essere regolarmente al suo posto insieme a Pjanic e Matuidi. In difesa, out Alex Sandro, i due terzini saranno De Sciglio e Cancelo. Davanti nessuna sorpresa con il tridente formato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Torna tra i convocati Emre Can, ma partirà dalla panchina.

Spalletti deve fare a meno di Nainggolan che verrà sostituito da uno tra Joao Mario e Borja Valero, con il primo favorito. D'Ambrosio in vantaggio su Vrsaljko per il ruolo di terzino destro mentre Politano dovrebbe essere preferito a Keita per completare il tridente insieme a Perisic e Icardi.

Inoltre sarà possibile seguire Juventus-Inter in diretta testuale su Goal a partire dalle 19.30.