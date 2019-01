DIRETTA: Bologna-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Juventus fa visita al Bologna agli ottavi di Coppa Italia: le due squadre cercano l'accesso ai quarti di finale.

La Juventus inizia il suo percorso in Coppa Italia, competizione giunta agli ottavi di finale: avversario dei bianconeri sarà il Bologna che proverà quantomeno a sfruttare il fattore casa per fare uno scherzetto alla 'Vecchia Signora'. I ragazzi di Allegri cercano il pass per i quarti dove, in caso di qualificazione, il prossimo 30 gennaio affronterebbero la vincente dell'ottavo tra Cagliari e Atalanta all'Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri hanno tutta l'intenzione di onorare al meglio anche questo torneo, decisivo ai fini del buon esito di un eventuale Triplete, obiettivo stagionale per coronare un'annata iniziata nel migliore dei modi.

BOLOGNA-JUVENTUS: DIRETTA TV E STREAMING

L'incontro tra Bologna e Juventus, con fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio 'Renato Dall'Ara', sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1. Sarà possibile vedere la partita anche in streming attraverso l'applicazione Rai Play.

La diretta testuale sarà disponibile, naturalmente, qui su Goal: aggiornamenti continui a partire dal prepartita fino al fischio finale, vi racconteremo le emozioni di Bologna-Juventus minuto per minuto.