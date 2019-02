DIRETTA: Atalanta-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

Sfida dal sapore di Champions League allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia: Atalanta e Milan pronte a darsi battaglia per un posto in Europa.

Milan e Atalanta sono due delle squadre più in forma della Serie A. Si affronteranno questa sera, allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, con in palio una posta davvero importante: la Champions League, anche se ovviamente non in modo decisivo, passa da questa sfida di Bergamo.

ATALANTA-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Come tutte le gare del sabato sera di questa stagione di Serie A, anche Atalanta-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Calcio d'inizio fissato per le 20.30. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming attravero tutti i dispositivi che supportano DAZN: smart tv, smartphone, tablet e pc, passando anche per PlayStation 4 e Xbox One. La partita, dopo il triplice fischio, resterà anche disponibile On Deman per la visione integrale o solo attraverso gli highlights.

