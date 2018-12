DIRETTA: Atalanta-Lazio LIVE! 1-0, Zapata

La Lazio affronta l'Atalanta nel monday night della sedicesima giornata di Serie A e sogna il sorpasso al Milan almeno per una notte.

45' ATALANTA-LAZIO 1-0 - FINE PRIMO TEMPO. Bergamaschi in vantaggio grazie alla rete dopo 2 minuti di Zapata. La Lazio però ha saputo reagire ed ha sfiorato il pari in più di una occasione.

45' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Milinkovic non riesce ad andare alla conclusione da posizione defilata dopo una insistita azione da parte dei biancocelesti.

43' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Mischia in area di rigore della Dea, Correa calcia in porta col sinistro da posizione defilata ma trova sulla sua strada un giocatore dell'Atalanta.

41' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Cross di Lulic dalla sinistra, colpo di testa di Milinkovic-Savic, Berisha devia in calcio d'angolo.

41' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Correa non riesce ad andare via in velocità a Palomino sulla fascia destra.

39' ATALANTA-LAZIO 1-0 - AMMONITO PAROLO. Il centrocampista laziale si vede sventolare il giallo per il fallo su Gosens e per le proteste successive.

37' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Parolo dalla destra crossa per Immobile, il cui colpo di testa da posizione ravvicinata ma defilata finisce a lato!

35' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Sponda di testa di Parolo in area di rigore, per un pelo Correa non arriva sul pallone a tu per tu con Berisha.

33' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Altro cross di Gosens, Ilicic ancora una volta è contrastato bene da Radu e non riesce ad arrivare sul pallone.

30' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Cross dalla sinistra di Lulic, De Roon mette la palla in calcio d'angolo.

28' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Sortita offensiva di Palomino, fermato da Wallace.

26' ATALANTA-LAZIO 1-0 - La Lazio adesso spinge e costringe l'Atalanta nella propria trequarti.

24' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Destro a giro da fuori area di Milinkovic-Savic, palla a lato.

23' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Mischia in area di rigore dell'Atalanta dopo una bella azione personale di Correa, ma i bergamaschi riescono a ripartire.

22' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Milinkovic-Savic tenta di servire in profondità Correa, che viene anticipato di petto da Palomino.

20' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Altro cross dalla fascia sinista di Zapata, ma Ilicic non può arrivare sul pallone.

19' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE ATALANTA. Palomino colpisce il pallone di testa in area di rigore, Strakosha para senza problemi.

19' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE ATALANTA. Sinistro a botta sicura di Gosens dentro l'area di rigore, Acerbi in scivolata mette in calcio d'angolo.

17' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Correa trova bene Immobile, ma quest'ultimo è in posizione di off-side.

15' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Contatto in area di rigore laziale tra Zapata e Wallace, per Orsato il fallo è del colombiano.

14' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Lazio di nuovo in partita dopo lo smarrimento iniziale.

12' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE LAZIO. Correa serve Immobile, che però davanti a Berisha trova la deviazione in angolo del portiere della Dea.

12' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Intervento decisivo nei pressi dell'area di rigore da parte di Hateboer, che ferma Milinkovic-Savic.

11' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Lulic cerca Immobile, Toloi però anticipa l'attaccante biancoceleste.

9' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Prima azione offensiva della Lazio, che si conclude con un passaggio troppo lungo per Marusic, che non riesce a crossare dalla destra.

7' ATALANTA-LAZIO 1-0 - OCCASIONE ATALANTA. Zapata va via sulla sinistra a Wallace e mette una palla a centro area: Radu anticipa Ilicic e mette in calcio d'angolo.

5' ATALANTA-LAZIO 1-0 - La Dea è partita a spron battuto ed ha sorpreso la squadra di Inzaghi.

3' ATALANTA-LAZIO 1-0 - Azione insistita dei bergamaschi sulla fascia sinistra, conclusa con un tiro da fuori area di Freuler: palla a lato.

2' ATALANTA-LAZIO 1-0 - GOAL ATALANTA, ZAPATA! Cross di Gosens, Radu sbaglia il disimpegno e mette il pallone sui piedi di Zapata, che pur non calciando in maniera pulita batte Strakosha!

1' ATALANTA-LAZIO 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro Daniele Orsato.

ATALANTA-LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

ATALANTA-LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO:

ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile

15.03 - La Lazio ha pareggiato quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo del 2003 (sei in quell’occasione).

14.25 - Nell’anno solare 2018, Atalanta (1009) e Lazio (942) sono le due squadre che hanno giocato più palloni nell’area di rigore avversaria in Serie A.

13.11 - Nonostante la Lazio sia la squadra di questo campionato con la percentuale di cross su azione riusciti più alta (28%), solo il Frosinone (una rete) ha segnato meno dei biancocelesti da questa situazione (due gol).

12.04 - Dopo 12 partite di Serie A senza goal, l’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque.

11.38 - Dall’inizio del 2017 Ciro Immobile della Lazio ha messo a segno 53 goalin Serie A: nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lionel Messi (70), Harry Kane (60), Robert Lewandowski (56) ed Edinson Cavani (55) nei Top-5 campionati europei.

11.27 - La Lazio ha perso solo una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Atalanta: tre pareggi e quattro successi per i biancocelesti.

11.22 - Nelle ultime cinque sfide di campionato tra Atalanta e Lazio giocate a Bergamo, entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 21 gol: due successi interni, due pareggi e una vittoria esterna.

11.14 - La Lazio ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A in Lombardia, parziale in cui i biancocelesti hanno ottenuto solo tre successi (6N, 8P).

11.09 - Dopo essere rimasta a secco di goal per tre partite consecutive, l’Atalanta ha segnato in tutte le ultime sette gare di Serie A, mantenendo una media di 2.9 reti a incontro (20 marcature totali).

11.01 - L’Atalanta ha segnato 29 goal in questo campionato; dopo 15 giornate di Serie A i bergamaschi hanno fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 30 gol nel 1955/56.

Monday Night della sedicesima giornata di Serie A dal sapore di Champions a Bergamo dove l'Atalanta ospita la Lazio, che vuole ritrovare una vittoria che manca ormai da più di un mese.

In caso di successo i biancocelesti, attualmente quinti con 25 punti, sorpasserebbero per una notte il Milan al quarto posto con i rossoneri che però giocheranno solo martedì sera a Bologna.

Anche l'Atalanta però vuole restare attaccata alla zona Europa e per farlo deve tornare a vincere in casa dopo la sconfitta subita due settimane fa contro il Napoli.

Gasperini ritrova Ilicic che dovrebbe tornare titolare dopo aver scontato due turni di squalifica per l'espulsione rimediata a Empoli, Simone Inzaghi invece recupera Badelj a centrocampo.

Atalanta-Lazio verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre la partita sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

La diretta testuale di Atalanta-Lazio su Goal inizierà alle ore 19.30.