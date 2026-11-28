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Tocca a Andy Diouf. A meno di sorprese, toccherà a lui nell'anticipo di questa sera contro il Genoa. E toccherà a lui sulla fascia destra di centrocampo dell'Inter, ormai il suo terreno di caccia da diverso tempo a questa parte.

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Diouf prenderà il posto di Djed Spence, che è sceso in campo in quel ruolo anche contro lo Stoccarda. Chivu ha dunque deciso di cambiare qualcosa, modificando l'undici sceso in campo mercoledì e rispolverando il francese.

L'ultima presenza dall'inizio di Diouf, peraltro in un ruolo inedito e senza risposte positive? Nel derby perso lo scorso 31 ottobre. Quasi un mese fa. Poi, solo naftalina.

7 MINUTI A NOVEMBRE

Il mese di novembre è stato poco entusiasmante per Diouf, per utilizzare un eufemismo. Basti pensare che l'ex jolly del Lens ha giocato una sola partita da titolare, ma non con l'Inter: con la Francia, in Nations League, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti contro la Turchia nell'ultima partita di Nations League.

A Milano, invece, Diouf non è mai stato schierato dall'inizio dopo il derby. Anzi: a dire il vero non ha quasi mai giocato. Appena 7 i minuti complessivi collezionati tra campionato e Champions League, suddivisi in due mini spezzoni: 3 contro il Como prima della sosta, gli altri 4 contro lo Stoccarda.

E pensare che all'inizio della stagione Diouf era un punto fermo dell'Inter. Nelle prime 7 giornate, Chivu lo aveva lasciato in panchina solo in un'occasione: a Cagliari, nel secondo turno. Per il resto era piovuta una maglia da titolare dopo l'altra, spesso restando in campo per 90 minuti.

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LA CRESCITA DI SPENCE

La questione, naturalmente, è legata alla crescita di Djed Spence. L'ex esterno del Tottenham è stato preso per fare il titolare, perché ha qualcosa che Diouf non ha: la corsa su e giù per la fascia nel sangue.

Non che Diouf non sappia farlo. Semplicemente, non è quello che preferisce. Più volte ha dichiarato di essere ben felice di mettersi a disposizione della squadra in un ruolo come questo, ma contemporaneamente di non sentirlo suo: io sono una mezzala, ha spiegato, e il mio desiderio è tornare lì, in mezzo.

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Spence è arrivato a Milano in condizioni imperfette dopo il Mondiale, di fatto non ha svolto il precampionato, le prime settimane della stagione le ha trascorse da spettatore. Gli esordi non sono stati felicissimi, poi anche lui è riuscito a entrare nel mondo Inter. Non è Dumfries, nessuno pretende che lo sia, ma non è neppure l'ultimo arrivato.

La prestazione di mercoledì contro lo Stoccarda è stata una delle migliori a Milano da parte di Spence. Nonostante un goal sbagliato a tu per tu col portiere nel primo tempo. Tanti i recuperi difensivi, ottimo fiato, abnegazione: si è visto tutto il resto. Ma ora Chivu ha deciso di dargli un turno di riposo.

Getty Images

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EX MEZZALA

Diouf ha giocato così poco a novembre anche perché Chivu non ha dato ascolto alla sua richiesta. Nel senso che sembra proprio che il francese non potrà coronare a Milano e nell'Inter il proprio desiderio di tornare a fare la mezzala.

Per dire: contro lo Stoccarda i nerazzurri non erano messi benissimo in mezzo al campo. Mancava Calhanoglu, mancava pure Zielinski. Chivu ha schierato Sucic davanti alla difesa ma al suo posto, sul centro-sinistra, non si è affidato a Diouf: ha schierato per la seconda volta di fila Mkhitaryan, quasi 38 anni. Un segnale chiaro.

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L'allenatore romeno, insomma, vede Diouf a tutti gli effetti a destra. E finché Spence continuerà a crescere, il posto sarà destinato a ridursi. Contro il Genoa, nella prima da titolare di novembre, Andy avrà un'opportunità d'oro per tentare di risalire la china.