Di Carmine, stagione da dimenticare: zero goal in 22 partite

Samuel Di Carmine, nelle 22 presenze del 2020/2021 tra Verona e Crotone, non ha realizzato reti in Serie A: nella scorsa stagione ne siglò 8.

Zero goal stagionali. E' il bottino 'horror' di Samuel Di Carmine, che rispetto alla scorsa annata ha fatto registrare un 2020/2021 decisamente negativo.

L'attaccante di proprietà del Verona, tra la prima parte trascorsa all'Hellas e il periodo vissuto da gennaio a maggio alla corte di Stroppa e Cosmi al Crotone, non è mai riuscito ad entrare nel tabellino marcatori. Per Di Carmine, nelle 22 presenze collezionate - equamente suddivise tra Verona e pitagorici: 11 e 11 - nessuna rete in Serie A.

Un rendimento completamente agli antipodi rispetto a quello del 2019/2020, nel quale il classe '88 aveva fornito un apporto preziosissimo alla causa scaligera siglando 8 goal in 22 gare (976 minuti in campo).

Come Di Carmine, tra le punte ad essere rimasto a secco di reti nella stagione di A appena andata in archivio è stato anche Roberto Inglese: l'attaccante del Parma, però, tra Covid e infortuni, ha visto il prato verde col contagocce (14 presenze e 753' giocati). Zero goal, infine, per Di Serio (Benevento) e Haraslin (Sassuolo).