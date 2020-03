De Rossi verso il ritorno alla Roma: può allenare la Primavera

L'imminente arrivo di Friedkin spalanca le porte per il ritorno di Daniele De Rossi alla Roma: l'ex centrocampista potrebbe guidare la Primavera.

Daniele De Rossi di nuovo alla . E' lo scenario pronto a consumarsi col passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin, che spalancherebbe le porte di Trigoria all'ex centrocampista.

A riferirlo è il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come il De Rossi-bis (seppur non da calciatore) potrebbe avvenire a settembre. In che vesti? Da allenatore, forse della Primavera.

De Rossi prenderebbe il posto di papà Alberto, il quale diventerebbe supervisore del settore giovanile entrando nei quadri dirigenziali al fianco di Bruno Conti e Morgan De Sanctis.

La carriera in panchina, strada individuata una volta annunciato il ritiro dal prato verde dopo la parentesi al Boca Juniors, rappresenta una priorità: ecco perchè, iniziando con la Primavera, 'Capitan Futuro' avrebbe la possibilità di farsi le ossa ed imparare subito il mestiere di tecnico.

Prima però andrà conseguito il patentino: ad aprile via al corso per gli ex calciatori utile all'ottenimento della licenza UEFA A, al quale prenderà parte anche De Rossi. In questo modo, gli sarà possibile fare il vice in e B, allenare in C, in Serie A femminile e nelle squadre giovanili. Il ritorno alla Roma si avvicina.