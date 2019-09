De Rossi al Boca, Burdisso rivela: "Totti vuole venire alla Bombonera"

Nicolas Burdisso, dopo aver portato De Rossi al Boca Juniors, aspetta anche Totti: "Mi ha chiamato, vuole venire per vedere una partita".

Non solo Daniele De Rossi è rimasto colpito dal clima passionale del calcio argentino: anche Francesco Totti, seppur da spettatore, è stato ipnotizzato dall’atmosfera del caldissimo stadio del Boca Juniors.

Il dirigente ed ex capitano della ha espresso il desiderio di assistere a una partita del club allenato da Gustavo Alfaro.

Il suo ex compagno di squadra e adesso dirigente dei ‘bosteros’ Nicolas Burdisso ha dichiarato recentemente ai microfoni delle emittenti argentine che Totti vorrebbe un posto in tribuna in occasione del prossimo match dei gialloblu:

"Totti mi ha chiamato: vuole venire alla Bombonera per vedere una partita del nostro club. Non è il solo: tutti vogliono venire qui”.

Il fascino è irresistibile e non è facile rinunciare alla tentazione di vivere forse un’esperienza unica. Dopo De Rossi anche l’ex numero dieci giallorosso insomma è affascinato dalla Bombonera. Burdisso lo aspetta.