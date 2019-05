De Ligt, messaggio al Barcellona: "Mi piacerebbe giocare con De Jong"

Il futuro è ancora in bilico ma la destinazione più probabile per Mattijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 dell', resta il .

Lo stesso De Ligt, a margine della premiazione come MVP del 2019 in Eredivisie, secondo quanto riporta 'Sport' ha infatti lanciato un ulteriore segnale ai blaugrana.

"Se mi piacerebbe giocare con De Jong? Ho votato per lui, sarebbe bello giocare nella sua stessa squadra. Sì, mi piacerebbe. Ma adesso, non so cosa accadrà”.