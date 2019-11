De Ligt e l'amicizia con de Vrij: "Sono i media a voler farci litigare"

Uno alla , l'altro all' . Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij sono i cardini della retroguardia bianconera e di quella nerazzurra. Ma quando vestono la maglia dell' , la rivalità di club viene dimenticata.

Ne ha parlato lo stesso de Ligt dal ritiro della nazionale olandese, che ieri sera ha conquistato l'approdo agli Europei del prossimo anno. Parole riportate dal 'Telegraaf', nelle quali si nota chiaramente come la rivalità con de Vrij si limiti unicamente al campionato.

"I club sono rivali. Non noi. Quando giochiamo nell'Olanda ci impegniamo per la stessa cosa: qualificarci per gli Europei e comportarci nel miglior modo possibile. Ovviamente entrambi vogliamo giocare, ma allo stesso tempo speriamo che chi scende in campo faccia bene. Sono soprattutto i media a voler far litigare me e Stefan. Ma questo non è certamente il caso".