Quando Davies stava per finire al Milan: "Il Bayern è stato più bravo"

Giovanni Lorini, scout del Milan, rivela l'antico interesse dei rossoneri per Alphonso Davies: "Lo segnalai, ma 6 milioni per un 15enne erano troppi".

In ha fatto ammattire Semedo a furia di scatti brucianti e dribbling, prendendosi complimenti e apprezzamenti: Alphonso Davies era uno sconosciuto fino a qualche tempo fa, ma ora lui e il suo non sono più un'incognita.

A soli 19 anni è già uno dei terzini sinistri più forti al mondo, nonostante sia stato pagato una 'sciocchezza' dai bavaresi che possono goderselo tutto in attesa di disputare la finalissima contro il .

E pensare che qualche anno fa ci fu la possibilità di vedere Davies all'opera con un club italiano: il . Merito di Giovanni Lorini, ex calciatore rossonero che attualmente collabora con i Milan Camp. Nel 2016 si trovava in Canada a Vancouver ed ebbe modo di osservare 'Phonzie' da vicino, come raccontato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

"Stavo lavorando in un camp milanista in luglio, ci invitano a vedere l’amichevole tra Whitecaps e , inglesi. A metà ripresa, entra questo ragazzino, attaccante esterno. Mi colpisce subito come personalità, capacità di corsa e tecnica, è ambidestro e giovanissimo. Aveva 15 anni e mezzo. Mando una mail alla mia società: 'Questo ragazzo è da seguire'. La risposta è positiva, poi le strade del mercato sono strane".

A spaventare il Milan fu una richiesta economica giudicata troppo eccessiva per un 15enne.