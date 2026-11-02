Daouda Weidmann (23 anni) era sconosciuto quando è arrivato nei Paesi Bassi, ma ora, centrocampista dell’FC Twente, si è fatto un nome. Per la nostra serie“Hidden Gems”, questo articolo racconta la storia di un altro talento cresciuto a Parigi.

Parigi non è solo la Città dell’Amore, ma anche la capitale mondiale del calcio: nessuna città produce più talenti della capitale francese. All’ultimo Mondiale hanno partecipato 56 giocatori cresciuti a Parigi o nei dintorni; nel 2022 erano 30. In totale, 99 giocatori del Mondiale 2026 sono nati in Francia.

Le periferie che circondano Parigi — le banlieues — sono il vero vivaio di talenti calcistici. Alcuni dei più grandi nomi del calcio hanno affinato le loro abilità su quei campi locali durante l’infanzia, con Kylian Mbappé che ne è l’esempio più recente e di spicco.

L’immigrazione del dopoguerra è la principale ragione per cui l’Île-de-France, cioè le periferie parigine, concentra tanto talento. «In un’area relativamente piccola c’è un’incredibile quantità di talento», spiega con orgoglio Hubert Fournier, direttore tecnico della Federazione calcistica francese, a The Athletic.

Algeria, Senegal, Mali e Marocco: comunità provenienti da ex colonie francesi si sono insediate a nord di Parigi, contribuendo al recente successo della Francia. «È un sistema di formazione costruito in decenni», spiega Fournier.

La forte concorrenza tra i club dell’Île-de-France alza continuamente gli standard. «I giocatori entrano in contatto con stili di gioco diversi», aggiunge Fournier. «Questo stimola la creatività e produce talenti unici come Riyad Mahrez, Rayan Cherki e Ousmane Dembélé».

Contano anche gli investimenti in infrastrutture sportive. Nel 2016 Paul Pogba, campione del mondo 2018, spiegò così l’abbondanza di talenti a Parigi: «Perché non c’è altro che il calcio».

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«Che tu sia a scuola o in giro, tutti vogliono giocare a calcio. Questo impedisce alle persone di fare sciocchezze. Ogni giorno è calcio, e nient’altro che calcio». A plasmare i giovani è anche la mentalità nata dalla povertà della zona.

«Vogliono guadagnarsi da vivere con il calcio», afferma Fournier. «Vogliono diventare professionisti a tutti i costi. Non è un posto facile: molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, e i ragazzi lo sanno. Danno il massimo per avere successo. È questa mentalità a fare la differenza».

I genitori dei talenti fanno di tutto per spianare loro la strada verso il professionismo: il padre di Paul Pogba, per esempio, gonfiava eccessivamente i palloni usati dai figli per costringerli a tirare con più forza.

Anche l’Eredivisie olandese accoglie talenti parigini: l’algerino Anis Hadj-Moussa, cresciuto nelle banlieues, si è trasferito nei Paesi Bassi via Belgio, brillando prima nel Vitesse e ora nel Feyenoord.

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«È il tipico giocatore delle banlieues», spiega Daouda Weidmann, 23 anni. Anche lui ha affinato il proprio gioco nei sobborghi parigini. «Dopo la scuola non facevamo altro», racconta alla NOS. «Al coperto o all’aperto, una banlieue contro l’altra. Lì ci sono centinaia di bravi giocatori. Io giocavo spesso contro ragazzi più talentuosi di me».

«È un crogiolo di culture: ragazzi africani, ragazzi arabi». Daouda Weidmann ha vissuto tutto questo da bambino. Il suo cognome non evoca il centro di Parigi né la Francia. «Mia madre è tedesca», spiega il centrocampista a Tubantia. È nato nel XIX arrondissement, ma poi si è trasferito in periferia.

«Io e mia sorella siamo cresciuti con mia madre a Parigi; loro vivono ancora lì. Porto il suo cognome perché mio padre non ci ha riconosciuti nei primi anni e non ha fatto parte della nostra vita fino ai miei quattro anni».

A 12 anni entra nel PSG, ma più volte pensa di mollare: «Il livello era altissimo. Ho dovuto rinunciare a molto: mi mancava la famiglia, il Covid è stato duro e ho subito infortuni. Mi chiedevo: non sarebbe meglio un lavoro normale?»

Ha resistito e si è ritrovato nello spogliatoio con Lionel Messi, Mbappé, Sergio Ramos e Neymar. «Superstar che avevo visto solo in TV. Sei lì per allenarti, non per ammirarli, ma non è facile per un ragazzino».

Arrivato tre anni fa in Olanda, a Waalwijk, quasi nessuno lo conosceva: l’RKC lo prelevò dal Torino.

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«Passare dalle giovanili alla prima squadra del PSG è quasi impossibile», spiega Weidmann. «Volevano cedermi in prestito a club francesi di terza divisione, poi è arrivato il Torino».

Non fu una scelta fortunata. «Tutto tipicamente italiano», sospira. «Belle parole, grandi promesse, ma nulla di concreto. Il Torino voleva mandarmi in Serie C, e io non volevo».

Quando l’RKC ha chiamato, la scelta è stata rapida. «Il mio agente mi ha chiamato all’improvviso e mi ha detto: “Ho un club nei Paesi Bassi per te: l’RKC”». Ho chiesto: «Chi?». Non ne avevo mai sentito parlare. Ho cercato informazioni online, ho visto che si erano piazzati a metà classifica e ho pensato: “Il campionato olandese ha una buona reputazione, proviamoci”».

Anche i tifosi del Twente, squadra di vertice europeo, sono rimasti sorpresi l’anno scorso quando il francese è stato presentato alla Grolsch Veste, visto che a Waalwijk non aveva certo brillato.

«Non avevo né dieci gol né dieci assist all’attivo», ammette Weidmann. Quindi, quando il Twente lo ha chiamato, è rimasto di stucco. «Ero sotto shock: chi? L’FC Twente? Ho detto: “È impossibile. Come può il Twente essere interessato a me, visto che ho giocato pochissimo la scorsa stagione e ora sono in un club di seconda divisione?”»

«Non c’è da stupirsi che sia rimasto nell’ombra per così tanto tempo», capisce ora. «Quella stagione (2024/25) sono stato fuori gioco da novembre a maggio per un infortunio addominale. Prima stavo giocando bene, ma con i risultati scarsi dell’RKC non spiccavo».

Un anno dopo, il centrocampista è diventato un beniamino del Grolsch Veste: in sedici presenze ha già partecipato a undici gol (5 reti, 6 assist), e domenica scorsa non era nemmeno in rosa nella partita in cui il Twente ha inflitto una goleada di nove reti all’Excelsior.

Il suo momento di gloria è arrivato quando ha raccolto la palla appena fuori dalla propria area di rigore, ha superato la difesa del PSV e ha concluso con freddezza, assicurando una vittoria fondamentale. «Corri, corri e corri ancora. Questa giocata merita un posto nel museo dell’FC Twente!», ha esclamato il commentatore della NOS.

Con questa rete la sua carriera sembra finalmente decollare, anni dopo aver calcato i campi con le stelle mondiali. Il prossimo talento di strada parigino ce l’ha fatta… o quasi. «Il mio obiettivo rimane la Nazionale francese, anche se so che la strada è ancora lunga».