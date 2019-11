Il CT dell'Algeria risponde a Benzema: "Son contento con i giocatori che ho"

Pochi giorni fa Benzema si proponeva per un'altra nazionale. La risposta dell'allenatore dell'Algeria non si è fatta attendere...

"Se pensate che sia un calciatore finito, fatemi giocare con un'altra nazionale". Questo in sintesi il messaggio mandato da Karim Benzema ai vertici della federazione francese, che lo hanno ormai messo ai margini da tempo.

Un cambio di nazionale, comunque, non sarà possibile per il regolamento FIFA. In ogni caso l', altra nazionale per cui Benzema avrebbe potuto giocare date le sue origini, in attacco è già al completo.

A dichiararlo è stato proprio il CT Belmadi, che si è detto soddisfatto del suo reparto offensivo anche senza Benzema.

“Per il momento, abbiamo Bounedjah, Slimani, Delort, Soudani…. Sono contento con i giocatori che ho”.

Frasi comprensibili, visto che Belmadi con quell'attacco è diventato campione d'Africa scrivendo la storia. Con buona pace di Benzema, che l'Algeria dovrà continuare soltanto a tifarla.