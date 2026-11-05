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Europa League
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Crystal Palace-Hoffenheim oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League

In Europa League il Crystal Palace affronta l'Hoffenheim. Ma dove si può vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Crystal Palace-Hoffenheim: orario d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Selhurst Park

La partita tra Crystal Palace e Hoffenheim inizia il 05.11.2026 alle 18:45.

Crystal Palace-Hoffenheim oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Crystal Palace e Hoffenheim sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL+. Il servizio di streaming permetterà di seguire l'incontro per intero.

I temi della settimana: cos'è successo a Crystal Palace e Hoffenheim?

Il Crystal Palace arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima è stata la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham Hotspur in Premier League. In precedenza erano arrivati un pesante 5-0 contro il Brighton e un 2-2 contro il Beşiktaş in Europa League. La nota positiva è l'1-0 contro il Fulham in EFL Cup. Nel complesso, il Palace ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

L'Hoffenheim ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita, la squadra ha perso 2-0 contro il Werder Brema in Bundesliga. Spiccano in positivo la vittoria per 3-0 contro il Lione in Europa League e il successo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questo periodo, l'Hoffenheim ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

CRY

CRY - Forma

BHA
S5-0
BJK
D2-2
NEW
S0-2
FUL
V0-1
TOT
S2-0
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
TSG

TSG - Forma

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
S1-1
SVW
S2-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Crystal Palace-Hoffenheim: le formazioni

Probabili formazioni Crystal Palace - Hoffenheim

Allenatore

  • P. Sage

Crystal Palace-Hoffenheim: lo stato di forma

CRY

CRY - Forma

BHA
S5-0
BJK
D2-2
NEW
S0-2
FUL
V0-1
TOT
S2-0
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
TSG

TSG - Forma

BMG
V1-2
OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
S1-1
SVW
S2-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Crystal Palace-Hoffenheim: il bilancio degli scontri diretti

Crystal Palace-Hoffenheim: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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