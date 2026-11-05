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Crystal Palace-Hoffenheim: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 Selhurst Park

La partita tra Crystal Palace e Hoffenheim inizia il 05.11.2026 alle 18:45.

Crystal Palace-Hoffenheim oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Crystal Palace e Hoffenheim sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL+. Il servizio di streaming permetterà di seguire l'incontro per intero.

I temi della settimana: cos'è successo a Crystal Palace e Hoffenheim?

Il Crystal Palace arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultima è stata la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham Hotspur in Premier League. In precedenza erano arrivati un pesante 5-0 contro il Brighton e un 2-2 contro il Beşiktaş in Europa League. La nota positiva è l'1-0 contro il Fulham in EFL Cup. Nel complesso, il Palace ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

L'Hoffenheim ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita, la squadra ha perso 2-0 contro il Werder Brema in Bundesliga. Spiccano in positivo la vittoria per 3-0 contro il Lione in Europa League e il successo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questo periodo, l'Hoffenheim ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

Crystal Palace-Hoffenheim: le formazioni

Crystal Palace-Hoffenheim: lo stato di forma

Crystal Palace-Hoffenheim: il bilancio degli scontri diretti

Crystal Palace-Hoffenheim: le classifiche