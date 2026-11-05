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Crystal Palace-Hoffenheim: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 Selhurst Park

La partita tra Crystal Palace e Hoffenheim inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.

Crystal Palace-Hoffenheim oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Crystal Palace e Hoffenheim sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL+. Il servizio di streaming permetterà di seguire l'incontro per intero.

I temi della settimana: come sono andate Crystal Palace e Hoffenheim?

Il Crystal Palace arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'incontro più recente è stato la sconfitta per 2-0 in Premier League contro il Tottenham Hotspur. In precedenza erano arrivati il pesante 5-0 subito contro il Brighton e il 2-2 in Europa League contro il Beşiktaş. La nota positiva è l'1-0 contro il Fulham in EFL Cup. Nel complesso, in queste cinque partite il Palace ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci.

L'Hoffenheim ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita la squadra ha perso per 2-0 contro il Werder Brema in Bundesliga. Spiccano in positivo la vittoria per 3-0 contro il Lione in Europa League e il successo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questo periodo l'Hoffenheim ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

Crystal Palace-Hoffenheim: formazioni

Crystal Palace-Hoffenheim: stato di forma

Crystal Palace-Hoffenheim: bilancio dei precedenti

Crystal Palace-Hoffenheim: le classifiche