Crotone-Juventus, le formazioni ufficiali: sorpresa Portanova

Chiesa debutta da titolare nel tridente con Morata e Kulusevski. Buffon tra i pali, la sorpresa è Portanova. Stroppa schiera Luperto in difesa.

Le formazioni ufficiali di -

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski.

Dopo la partita non giocata contro il e la pausa per le nazionali, la Juventus torna in campo nell'anticipo della quarta giornata di contro il Crotone.

Pirlo sorprende ancora e schiera Portanova titolare al posto di Cuadrado, con l'altro Under 23 Frabotta dall'altra parte. In porta tocca a Buffon, turno di riposo per Chiellini: gioca Demiral.

A centrocampo spazio alla coppia Bentancur-Arthur. Davanti il tridente tutto nuovo formato da Chiesa, Morata e Kulusevski. Solo panchina per Dybala.

Nel Crotone c'è Luperto in difesa, Pereira gioca esterno con Molina mezzala. In regia Cigarini, fuori Petriccione. Messias fa coppia con Simy in attacco.