Cristiano Ronaldo insaziabile: nuovi tacchetti per andare ancora più veloce

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristiano Ronaldo sta testando nuovi tacchetti di derivazione rugbistica. Potrebbero aiutarlo nello scatto.

Cristiano Ronaldo è uno di quei campioni che si sono meritati un posto tra i grandi fuoriclasse di sempre non solo perché madre natura gli ha donato un talento e delle qualità fuori dal comune. Nel corso della sua straordinaria carriera infatti, è sempre stato un atleta profondamente dedito al lavoro e focalizzato anche sul minimo dettaglio.

Non è un caso che al ritorno agli allenamenti dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus si sia presentato in forma smagliante. Nel corso dei mesi trascorsi nella sua Madeira ha lavorato a ritmi forsennati, seguendo in maniera più che scrupolosa il piano che era stato appositamente pensato per lui.

Cristiano Ronaldo, a 35 anni, non solo non sembra sentire il peso delle stagioni che passano, ma è ancora alla ricerca di tutti quei minimi particolari che gli possano dare un qualcosa in più in campo. Come riportato da Tuttosport, negli ultimi allenamenti alla Continassa, il campionissimo portoghese ha indossato scarpe leggermente diverse da quelle che utilizza di solito.

Altre squadre

La novità consiste nella forma dei tacchetti che è piuttosto inusuale e di derivazione rugbistica. L’obiettivo di CR7 è evidentemente quello di sperimentare e scovare scarpe che gli garantiscano più presa sul terreno e che lo aiutino a sfruttare ancora meglio il suo scatto e la sua straordinaria velocità.

Questo tipo di scarpe sono già usate da qualche tempo da un giocatore della , ovvero l’attaccante algerino del Andy Delort, che lo scorso 19 febbraio ha stabilito un nuovo record in fatto di velocità di punta nel campionato francese: 36,8 km/h.

La cosa non deve essere evidentemente sfuggita a Cristiano Ronaldo che della velocità fa uno dei suoi punti di forza, tanto che da oltre un anno si sottopone con il velocista Francis Obikwelu ad allenamenti specifici.

Non è ancora chiaro se il fuoriclasse della utilizzerà i nuovi tacchetti già nella prima partita dopo lo stop contro il , ma intanto quello che sorprende è che alla sua età e dopo aver vinto tutto ciò che si può desiderare, continui a cercare il modo per migliorare ancora.