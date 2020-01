Cristiano Ronaldo super: allenamento speciale con Obikwelu

Cristiano Ronaldo non perde la voglia di migliorarsi: nei giorni scorsi seduta di allenamento a Lisbona col velocista Francis Obikwelu.

Cristiano Ronaldo è universalmente riconosciuto come uno dei più forti giocatori di ogni tempo. Dietro ai risultati conseguiti nel corso della sua straordinaria carriera, non c’è solo un talento fuori dal comune, ma anche una cura maniacale per ogni aspetto del suo lavoro.

A poche settimane dal suo 35esimo compleanno, il fuoriclasse della non solo non ha perso la sua voglia di continuare a migliorarsi, ma continua ad allenarsi sfruttando ogni occasione utile.

Come riportato da Tuttosport, Cristiano Ronaldo, dopo la tripletta rifilata al nello scorso turno di campionato, ha deciso di sfruttare la giornata di riposto concessa da Maurizio Sarri, volando a Lisbona dove si è allenato con Francis Obikwelu, il detentore del record europeo dei 100 metri.

Cristiano Ronaldo, che già la scorsa estate aveva svolto una speciale seduta di lavoro con il velocista argento alle Olimpiadi di Atene del 2004, si è allenato al fine di essere più brillante negli scatti sul breve e condividere idee per non perdere velocità e agilità.