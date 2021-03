Il peggio è passato, Cossu: "So di essere un miracolato"

Il peggio è fortunatamente passato. Andrea Cossu si è messo alle spalle il terribile incidente stradale che l’ha visto coinvolto lo scorso 20 febbraio ed ora è pronto a ripartire, anche se le condizioni non sono propriamente delle migliori.

L’ex centrocampista del Cagliari e della Nazionale, parlando a ‘L’Unione Sarda’, ha spiegato come sta oggi.

Cosa ha provato a ricordare i momenti dell’incidente.

“Un ricordo sfocato. Mi ritrovo a terra: un passante, non so chi fosse, resta sempre con me, mi fa parlare, mi tiene sveglio sino all’arrivo dei primi soccorritori. Ricordo la voce di un amico nel momento in cui i paramedici mi caricano sull’ambulanza per trasportarmi al pronto soccorso. Avevo male dappertutto, facevo una gran fatica a respirare. Poi gli esami, tante visite, la terapia intensiva. Ho ricordi sfocati. Tra me e me pensavo: Andrea, ora non devi mollare. La mattina dopo, al risveglio, mi dicono che sta andando bene, che non c’erano state complicazioni. Lì ho iniziato a pensare che ce l’avrei fatta, forse”.