Cosa succede se la Roma vince la Conference League? Quante squadre vanno in Europa League?

La Roma è in finale di Conference League e mercoledì 25 maggio sfiderà a Tirana, in gara secca, gli olandesi del Feyenoord. I giallorossi hanno la grande opportunità di rimpinguare la propria bacheca europea a 61 anni di distanza dal trionfo in Coppa delle Fiere, fino a oggi l'unica conquista del club fuori dall'Italia.

Ma cosa succede se la Roma vince la Conference League? Quali ripercussioni avrà sul campionato, e sulla composizione delle coppe europee della prossima stagione, un eventuale successo degli uomini di José Mourinho contro il Feyenoord? In sostanza, quante squadre italiane andranno in Europa League (ma anche in Champions League e in Conference League)?

COSA SUCCEDE SE LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE

Partiamo dal regolamento: chi vince la Conference League non si qualifica alla prossima edizione della Champions League, bensì ai gironi dell'Europa League. Sfumata ogni possibilità di entrare tra le prime quattro della classifica della Serie A, la squadra di Mourinho ha dunque l'opportunità di accedere direttamente, e a prescindere dalla propria posizione finale in campionato, alla fase a gruppi della seconda competizione europea.

E per quanto riguarda le altre squadre? Come influenzerebbe la qualificazione alle prossime coppe una vittoria della Conference League da parte della Roma? Dipende dalla posizione finale in campionato di Abraham e compagni. Arrivando quinta o sesta, la formazione giallorossa sarebbe una delle due italiane presenti in Europa League il prossimo anno, mentre la settima andrebbe in Conference League. Chiudendo settima, farebbe compagnia alla quinta e alla sesta e non ci sarebbero italiane in Conference League. Anche arrivando dall'ottavo posto in giù andrebbe in Europa League con la quinta e la sesta, senza rappresentanti italiane in Conference League.

LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE E ARRIVA QUINTA O SESTA

La Roma va in Europa League assieme alla sesta/quinta classificata

La settima va in Conference League

LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE E ARRIVA SETTIMA

La Roma va in Europa League assieme alla quinta e alla sesta

Nessuna formazione italiana va in Conference League

LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE E ARRIVA DALL'OTTAVO POSTO IN GIÙ