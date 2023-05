Già capo scout prima alla Juventus e poi alla Roma, da dicembre 2022 è entrato nello staff dirigenziale del PSG.

Nuova avventura per Pasquale Sensibile, che da dicembre 2022 è entrato ufficialmente a far parte dello staff dirigenziale del PSG a stretto contatto col direttore sportivo Campos.

Sensibile può d'altronde vantare una lunga esperienza maturata con grandi società come Juventus, dove ha lavorato dal 2006 al 2008 come capo osservatore, e Roma con cui ha lavorato come responsabile dello scouting esterno dal 2014 al 2016.

Ma non solo, Sensibile ha avuto importanti incarichi anche nel Palermo di Maurizio Zamparini, è stato direttore sportivo del Novara che ha portato dalla Lega Pro alla Serie A e ha lavorato a Trapani e Alessandria.

La prima esperienza all'estero è stata invece col Galatasaray, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per qualche mese nel 2022. Poi ecco la chiamata di Campos e lo sbarco a Parigi. Ma con quale mansione?

Sensibile in Francia si occupa di supervisionare il reclutamento e seguire da vicino i giocatori di proprietà del PSG in prestito. Negli scorsi mesi Sensibile ha quindi viaggiato in giro per l'Europa, tornando anche a Torino e Roma dove ha parlato con Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum.

In questi incontri Sensibile ha spiegato ai calciatori quale fosse il suo ruolo ma soprattutto si è confrontato con loro sull'ambientamento nei nuovi club. Colloqui che sono stati particolarmente apprezzati dagli stessi giocatori.

Successivamente il dirigente italiano ha continuato a monitorare la situazione tramite messaggi e telefonate. Un modo per fare sentire la vicinanza della società, ma anche per invogliare calciatori ormai fuori dal progetto verso l'uscita definitiva dal PSG.