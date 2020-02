Corsa scudetto in Serie A, Klopp esprime la sua preferenza: "Tifo per la Lazio, è una sorpresa"

Jürgen Klopp ha espresso la sua scelta per lo Scudetto: "Ha Lucas Leiva che è stato qui nel Liverpool, e Immobile che è stato un mio giocatore".

La corsa a tre per lo scudetto è sempre più calda e appassionante giornata dopo giornata. Non solo per i tifosi italiani, ma anche per chi osserva dall'estero. Tra questi c'è anche Jürgen Klopp.

Il tecnico del intervistato da 'Rai Sport' ha espresso anche la sua preferenza: la . Soprattutto perché ci giocano due suoi ex giocatori, perni del gioco di Inzaghi.

"Nella corsa scudetto tifo Lazio. Ha Lucas Leiva che è stato qui nel Liverpool, e Immobile che è stato un mio giocatore (al , ndr). Io tifo per loro: mi dispiace per Sarri, ma la Lazio sta facendo una grande stagione. È una sorpresa".

Nel maggio 2018 inoltre il tecnico tedesco aveva ricevuto una maglia proprio dai tifosi biancocelesti, dopo aver eliminato la in semifinale di .

