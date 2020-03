Coronavirus, l'ammissione di Ospina: "Ho pensato di lasciare l'Italia"

David Ospina, portiere del Napoli, svela la sua voglia di tornare in Colombia: "Ci abbiamo pensato, ma poi hanno cancellato tutti i voli".

La 'fuga' mancata. Protagonista David Ospina, che una volta scoppiata l'emergenza Coronavirus ha valutato l'ipotesi di andare via da per far rientro in patria.

Il portiere colombiano, intervistato da 'ESPN', racconta le proprie sensazioni riguardo il caos sanitario che sta interessando il nostro Paese e non solo. Spiegando la presenza in fila al supermercato in compagnia di Callejon e Llorente.