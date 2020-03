Napoli, supermercati presi d'assalto: in fila anche Callejon, Llorente ed Ospina

A Napoli dopo il nuovo decreto comunicato da Conte c'è stato un assalto ai supermercati. Presenti anche i tre giocatori partenopei.

La paura che sta attraversando il popolo italiano è innegabile, nonché anche giustificata da molti punti di vista. Nella serata di lunedì, dopo il nuovo decreto annunciato dal Premier Conte (con l'estensione della "zona rossa" a tutta l' ), molti supermercati sono stati presi d'assalto.

Nella calca al Carrefour di Corso Europa ( ) spuntano Callejon e Llorente dopo il discorso del premier Conte sulle misure restrittive per il #Coronavirus. pic.twitter.com/SEjwbgoBY0 — Ultime (@ultimenotizie) March 10, 2020

E' successo anche a Napoli, dove in tantissimi erano in fila davanti ad un Carrefour della città. Ed erano presenti a sorpresa anche tre giocatori del Napoli, con le rispettive famiglie: Callejon, Llorente ed Ospina.

I giocatori di norma sono soliti fare la spesa in serata, per attirare meno attenzione e non essere fermati di continuo. Certo è che magari anche a loro sarà venuta un poì di paura dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio.

La moglie di David Ospina, Jesy Sterling, ha postato un video della fila presente al supermercato, tramite le sue Story su Instagram. Questo di sopra è un fotogramma del video postato dalla moglie del portiere colombiano.