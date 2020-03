Emergenza Coronavirus, Ferrero: "Per me il campionato finisce qui"

Niente ripresa del campionato. E' la linea di Massimo Ferrero, patron della , il quale boccia l'ipotesi di tornare in campo se dovesse terminare l'emergenza Coronavirus.

"Per me il campionato finisce qui. "Facciamo un'ipotesi, ci danno un mese di preparazione dal 4 aprile, arriviamo al 4 maggio: dovremo fare dodici partite. Arriviamo ad agosto. Che succede con il campionato successivo? Cominciamo a parlare del dopo, non del prima".