Copa Libertadores, altro Superclásico: River Plate-Boca Juniors in semifinale

Il River Plate ha battuto il Cerro Porteño nei quarti di finale di Copa Libertadores e approda in semifinale, dove troverà il Boca Juniors.

A nove mesi di distanza dalla finalissima di Copa Libertadores giocata a Madrid, River Plate e Boca Juniors si incontreranno nuovamente nella massima competizione sudamericana. Stavolta ci sarà per il doppio incontro in semifinale.

Il River Plate nella notte italiana ha passato il turno nei quarti di finale contro il Cerro Porteño, pareggiando 1-1 dopo il 2-0 maturato nella gara d'andata. Il Boca Juniors il giorno prima aveva invece sconfitto la LDU.

Le prima sfida si giocherà giorno 1 o 2 ottobre, mentre il ritorno giorno 22 o 23 dello stesso mese. Sarà, nemmeno a dirlo, una sfida particolare soprattutto per Daniele De Rossi. Fattore che porterà anche gran parte dell' calcistica a seguire la sfida.

Le due squadre tra l'altro si incontreranno in campionato tra due giorni, per quello che sarà il primo Superclásico di Daniele De Rossi, nonché 'antipasto' di quello che poi andrà in scena in Copa Libertadores.