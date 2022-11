Attacco atomico per Deschamps: presenti Mbappé, Benzema, Dembelè, Griezmann, Coman e Nkunku. Pogba e Kantè infortunati.

Poche sorprese tra i 26 convocati della Francia per i Mondiali 2022. Confermati tutti i big nella rosa di Deschamps, che punta a confermarsi Campione del Mondo dopo la vittoria del 2018 in terra russa. La grande assenza è quella di Mike Maignan, che non ha recuperato dall'infortunio.

In porta, insieme al titolare Lloris, ci saranno dunque Mandanda e Areola. Assenti dai convocati anche Jonathan Clauss, Anthony Martial, Boubacar Kamara, Lucas Digne e Ferland Mendy. Pogba e Kantè invece sono infortunati e salteranno la manifestazione al pari di Maignan.

Convocati dalla Serie A gli altri milanisti Theo Hernandez e Giroud, al pari dello juventino Rabiot. Presente il Pallone d'Oro Benzema, insieme a Mbappé, Griezmann, Nkunku, Coman e Dembelè: attacco atomico per la Francia, che può contare anche sul recupero di Varane in difesa.

A proposito di retroguardia, Deschamps ha puntato su Saliba, Upamecano e Konatè, insieme a Lucas Hernandez, Pavard, Koundé e Kimpembe. In mezzo scelti Fofana, Guendozi e l'ex romanista Veretout insieme ai due centrocampisti del Real, Tchouameni e Camavinga.

FRANCIA, I CONVOCATI PER QATAR 2022

Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes), Areola (West Ham);

Difensori: Koundé (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Varane (Manchester United), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Kimpembe (PSG), Theo Hernandez(Milan), Upamecano (Bayern Monaco), Konaté (Liverpool);

Centrocampisti: Fofana (Monaco), Tchouameni (Real Madrid), Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Veretout (Marsiglia), Guendouzi (Marsiglia);

Attaccanti: Mbappé (PSG), Giroud (Milan), Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atletico Madrid), Nkunku (Lipsia), Coman (Bayern Monaco), Dembélé (Barcellona).