Conte vara l'Inter per il derby: 3-5-1-1 con Eriksen, fuori Sanchez

Conte sta pensando di lasciar fuori Sanchez nel derby: contro il Milan possibile 3-5-1-1 con Eriksen a supporto dell'unica punta Lukaku.

Un' diversa, magari con Christian Eriksen tra le linee. E' l'idea che sta balenando nella testa di Antonio Conte a ridosso del derby, in programma domenica sera a San Siro.

Contro il , secondo la 'Gazzetta dello Sport', il tecnico salentino potrebbe valutare l'ipotesi di passare da un 3-5-2 a un 3-5-1-1 per sopperire all'assenza dello squalificato Lautaro Martinez.

Con che interpreti? In tal caso, nell'undici titolare non ci sarebbe spazio per Alexis Sanchez . Al suo posto Christian Eriksen dal 1' come ad Udine, ma il danese agirebbe nei panni di trequartista.

Altre squadre

Il colpo di gennaio, infatti, fungerebbe da raccordo tra centrocampo e attacco a sostegno dell'unica punta Romelu Lukaku portando all'esclusione del 'Nino Maravilla'.

Mediana più 'gladiatoria' con Barella e Vecino ai lati di Brozovic e Candreva-Young sulle fasce. Tra i pali si va verso Padelli titolare con Handanovic recuperato soltanto al massimo per la panchina.