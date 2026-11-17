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Francisco Conceiçao è tornato. Sembrava che potesse rientrare già a Firenze almeno per uno spezzone, alla fine non è stato così ma stavolta niente dubbi: contro il Venezia ci sarà. A meno di sorprese, però, sedendosi inizialmente in panchina.

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L’ex folletto del Porto dovrebbe dunque rappresentare un’arma a gara in corso per Luciano Spalletti nella sfida di domenica a pranzo. Perché un infortunio di un mese è pur sempre un infortunio di un mese. E nel frattempo la Juventus un certo equilibrio offensivo, anche se faticosamente e dopo mille alchimie, l’ha trovato in sua assenza.

La domanda vera, semmai, è un'altra: che succederà dopo il Venezia? Conceiçao è destinato a riprendersi il posto da titolare nell’undici base di Spalletti o dovrà sudarsi la fiducia del proprio allenatore? Occhio: entrambi gli scenari, allo stato attuale delle cose, sembrano essere particolarmente validi.

CONCEIÇAO TITOLARE: PERCHÉ SÌ

Prima di infortunarsi, Conceiçao era stato una sorta di intoccabile per Spalletti. Fino alla panchina di Juve-Lazio del 18 ottobre, con successivo ingresso in campo e infortunio a una spalla, le aveva giocate tutte dall’inizio in campionato e solo una volta si era inizialmente accomodato in panchina: contro il NEC, in Europa League.

Il suo uno contro uno e il suo cambio di passo servono come il pane alla Juventus. Le sue accelerazioni a rientrare sul sinistro hanno spesso rappresentato una soluzione ai problemi offensivi di una squadra che, per diverse settimane, non ha trovato risposte da Kolo Muani e Woltemade. Specialmente dopo il grave infortunio di Yildiz, il gioco bianconero si è sempre più spostato a destra.

Poi, certo, Chico delle volte può apparire un po’ arruffone. Ma è così: prendere o lasciare. Spalletti ha sempre deciso di prendere, ogni volta ha preferito lui a Zhegrova, limitando l’impiego di quest’ultimo a diversi spezzoni nei secondi tempi delle partite.

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Il rendimento offensivo sembrerebbe non essere così esaltante, a prima vista: appena una rete e un assist tra campionato ed Europa League. Ma in realtà c’è tutto il resto: nelle prime giornate Conceiçao si è collocato al top per conclusioni tentate, cross, occasioni create. Uno sparigliatore di carte vero e proprio.

CONCEIÇAO TITOLARE: PERCHÉ NO

E dunque, perché non è scontato che Conceiçao si riprenda presto il posto da titolare? Proprio per quel che si diceva poco più su: anche senza di lui, finalmente, la Juventus una parvenza di equilibrio offensivo è riuscita a trovarlo nelle settimane che hanno preceduto la seconda sosta.

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Tutto ruota attorno a Randal Kolo Muani. Spalletti, alla fine, ha deciso di toglierlo dalla posizione del centravanti e di spostarlo a destra. Proprio in sostituzione di Conceiçao. In mezzo è finito Nick Woltemade, la Juve si è votata alla doppia punta e i risultati, di squadra ma soprattutto individuali, si sono notati.

Kolo Muani ha brillato anche a Firenze, prima che il campionato si interrompesse. Col Napoli non aveva fatto bene, ma contro l’AZ sì, eccome. A destra il francese, che lì aveva già giocato anche in precedenza nel corso della propria carriera, pare aver trovato il proprio habitat naturale. Ha minori responsabilità offensive, può sprigionare la propria velocità, con Woltemade l’intesa è salita di livello.

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L’unico “buco” in cui Conceiçao potrebbe infilarsi è proprio questo qui, a destra nel tridente. Ma come si fa a spostare Kolo Muani, proprio ora che l’ex PSG ha cominciato a ingranare? Non aiuta il fatto che a sinistra ci siano già Boga e Alajbegovic (in attesa di Yildiz) e che Chico su quella corsia non si veda proprio. Un bel dilemma. Complicato, ma pure dolce. Toccherà a Spalletti risolverlo.