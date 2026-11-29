Kolo Muani reagisce nella maniera peggiore possibile a una vistosa trattenuta di Valle ai suoi danni: rifilando uno schiaffone allo spagnolo che l'arbitro Mariani punisce inevitabilmente con il cartellino rosso diretto, lasciando la Juventus in 10 uomini praticamente dall'inizio della partita.
Il Como sfiora il vantaggio con Nico Paz dopo averlo fatto in 11 contro 11 con Da Cunha (bravo in entrambi i casi Vicario), ma per il resto la Juventus contiene bene il palleggio avversario. Anzi: è Woltemade a sfiorare a sorpresa il vantaggio, mancando la porta col cucchiaio davanti a Butez ben servito da Cambiaso.
Nel recupero del primo tempo, però, il Como trova l'1-0 grazie a Nico Paz: l'argentino calcia direttamente in porta una punizione da posizione defilata trovando impreparato Vicario, che respinge la palla quando questa ha già oltrepassato la linea di porta.
Il raddoppio arriva al 63': sugli sviluppi di un angolo Vicario allontana come può per anticipare Douvikas, Ricci si fa deviare il tiro dal limite, la palla arriva al greco che davanti al portiere non ha difficoltà nel calciare in rete.
La partita si chiude all'80': magia col sombrero e assist di testa di Paz, strepitoso sinistro di controbalzo di Douvikas, che infila la palla nell'angolino basso di Vicario. 3-0, applausi per il Como, Juventus al tappeto.
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In classifica, il Como balza momentaneamente al quarto posto superando il Milan, impegnato lunedì sera a Cagliari. Ennesimo passo falso invece della Juventus, già a -8 dalla zona Champions. Con un giocatore sul banco degli imputati: lo sciagurato Kolo Muani.
PAGELLE COMO-JUVENTUS
Nico Paz è ancora una volta il grande protagonista del Como: chiama alla parata Vicario, segna un gran goal su punizione, fornisce un assist d'oro a Douvikas. L'altro uomo copertina è proprio il greco, autore di una doppietta: non segnava dall'8-1 di Lens di inizio mese.
Incommentabile Kolo Muani nella Juventus: la sua espulsione è un fatto gravissimo che condiziona in maniera irreparabile la notte bianconera. Woltemade sbaglia malamente l'unica occasione a disposizione: bocciato. Cambiaso è il migliore, assist per il tedesco compreso. Vicario compie un paio di parate importanti, ma non è irreprensibile sull'1-0 e sul 2-0.
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6.5, Ramon 6.5, Chalobah 6.5 (70' Kempf 6), Valle 6 (35' Kaiki 6); Milla 6 (35' Ricci 6), Perrone 6; Da Cunha 6.5 (70' Liberali 6), Paz 7.5, Baturina 6; Douvikas 7.5 (84' Papaccioli 6). All. Fabregas
JUVENTUS (3-5-2): Vicario 5.5; Kalulu 5.5 (81' Cabal sv), Bremer 5.5, Lucumí 5.5; Cambiaso 6 (70' Alajbegovic 5.5), McKennie 5.5, Sarr 5.5 (70' Conceiçao 5.5), Koopmeiners 5.5, Celik 5.5 (89' Gatti sv); Woltemade 5 (70' Ekhator 5.5), Kolo Muani 3. All. Spalletti
TABELLINO COMO-JUVENTUS
COMO-JUVENTUS 3-0
Marcatori: 46' pt Paz, 63' Douvikas, 80' Douvikas
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (35' Kaiki); Milla (35' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli). All. Fabregas
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu (81' Cabal), Bremer, Lucumí; Cambiaso (70' Alajbegovic), McKennie, Sarr (70' Conceiçao), Koopmeiners, Celik (89' Gatti); Woltemade (70' Ekhator), Kolo Muani. All. Spalletti
Arbitro: Mariani
Ammoniti: Valle, Da Cunha
Espulsi: