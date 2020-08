Commisso contro Sky: "Niente fake news, fate bene il vostro lavoro, ok?"

La batte la e chiude il campionato nella parte sinistra della classifica. Un risultato che soddisfa Rocco Commisso, intervistato telefonicamente da 'Sky Sport' al termine della partita.

Il presidente viola però sfrutta l'occasione anche attaccare il sistema dei media, a suo dire colpevole di avere diffuso false notizie sulla Fiorentina.

"Mandzukic? Escono molte fake news, a partire da quella su De Rossi prima della festa nazionale americana. O quella su Di Francesco. Ho dovuto fare tante smentite. Nessuno di Sky ha parlato con me, nessuno. Quindi non credete alle voci, bisogna dire le cose come stanno. In dovete imparare a scrivere meno fake news. Fate bene il vostro lavoro, ok?”.

Commisso poi chiede una mano anche alla politica per costruire il nuovo stadio della Fiorentina.

"Andiamo avanti da un anno, io sto portando tanti soldi in Italia, tanti come nessuno nell’ultimo anno forse a parte l' . Il era andato in bancarotta... Io voglio fare stadio e centro sportivo, per la Fiorentina ma anche per il Paese, per nuovi posti di lavoro, che servono molto in questo frangente perché c'è gente che non sta lavorando".