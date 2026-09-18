Come vedere Roma-Inter in tv e in streaming su DAZN: come abbonarsi e quanto costa

Una sfida che non ha bisogno di presentazioni: Roma-Inter è uno degli appuntamenti più attesi in Serie A, una partita che accende il campionato e il cuore dei tifosi.

Un confronto che sarà al centro dell’ultimo weekend calcistico prima della sosta e che anima la quinta giornata del nostro campionato, con una Roma che già sogna lo scudetto.

I giallorossi sono reduci dal successo per 0-2 sul campo del Torino, firmato dall'ennesimo goal di Malen e dalla rete di Pisilli che ha chiuso i giochi.

L'Inter, invece, ha superato l'Udinese a San Siro al termine di una partita rocambolesca. I nerazzurri sono stati capaci di rimontare lo 0-2 iniziale dei bianconeri anche grazie a un Thuram in grande spolvero, autore di un goal e di un assist a cavallo dei due tempi, dando così continuità alla propria striscia di vittorie consecutive in questo avvio di Serie A.

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La gara tra Roma e Inter si gioca sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00 all'Olimpico.

Le due squadre si sono affrontate 182 volte in Serie A, con il bilancio che sorride all'Inter: i nerazzurri hanno ottenuto 80 vittorie contro le 57 della Roma, mentre sono 45 i pareggi completano il quadro degli scontri diretti nella massima serie.

Come detto, Roma-Inter sarà visibile su DAZN, che trasmette in streaming le partite di tutta Serie A 2026/27. Per seguire la sfida dell'Olimpico sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma che includa il campionato italiano.

ROMA-INTER SU DAZN: L'OFFERTA DAZN FULL

In questo momento è disponibile anche un'offerta sul piano DAZN Full: fino al 20 settembre 2026 è possibile sottoscrivere l'abbonamento a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi e a 29,99 euro al mese per i successivi nove. Il costo complessivo per i 12 mesi è di 329,88 euro, con un risparmio di 114 euro rispetto al prezzo di listino dell'offerta annuale rateizzata.

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