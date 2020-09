Come vedere i contenuti dell'app DAZN

Tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN possono usufruire di tutti i contenuti presenti sull'app DAZN.

DAZN offre a tutti i suoi abbonati un pacchetto di eventi live e di contenuti non live. Per godersi tutta la programmazione della piattaforma di DAZN, per ogni abbonato sufficiente scaricare l'app DAZN sul proprio dispositivo preferito (smartphone, tablet, smart , console...) ed accedere attraverso il proprio account e la propria password.

ABBONATI SKY-DAZN: DISPONIBILI TUTTI I CONTENUTI SULL'APP DAZN

Tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, oltre a poter godersi tutta la programmazione del canale 209 DAZN1, hanno accesso anche a tutti i contenuti presenti nell'app DAZN senza alcun costo aggiuntivo, compresa la sfida valida per il 3° turno preliminare di tra Rio Ave e .

ABBONATI SKY-DAZN: COME FARE PER VEDERE I CONTENUTI DELL'APP DAZN?

Gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, hanno diritto alla visione di tutti i contenuti trasmessi dall'app DAZN, utilizzando l'account scelto in fase di registrazione, ovvero quando hanno utilizzato per la prima volta il canale 209. Basterà scaricare l'app sul proprio dispositivo preferito (smartphone, tablet, smart tv, console...) e accedere con il proprio indirizzo email fornito in fase di registrazione e la relativa password.

ABBONATI SKY-DAZN: COME RECUPERARE LA PASSWORD?

Se non ricordi la tua password, clicca qui per recuperarla o crearne una nuova.