Come richiedere il mese gratis di DAZN

Gli abbonati a DAZN che hanno riscontrato difficoltà di accesso alla piattaforma domenica 11 aprile hanno diritto a un mese gratis: come ottenerlo.

DAZN offre un mese gratis ai propri abbonati. Tutti coloro che hanno avuto delle difficoltà ad accedere al sito o all'app della piattaforma di streaming nel pomeriggio di domenica 11 aprile, in particolare durante le gare di campionato tra Inter e Cagliari e tra Verona e Lazio, potranno dunque godere di una sorta di rimborso.

La stessa DAZN ha inviato un'email ai possessori di un abbonamento, con tanto di linee guida per attivare il mese gratis:

"Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi".

COME RICHIEDERE IL MESE GRATIS DI DAZN

Come spiegato nel dettaglio da DAZN, per richiedere il mese gratis basterà accedere alla piattaforma cliccando qui e, una volta entrati, inserire il proprio indirizzo email nell'apposito spazio. Se l'indirizzo inserito risulterà effettivamente collegato a un account DAZN, entro 48 ore l'abbonato riceverà un'email con le istruzioni per l'attivazione del mese gratuito.

Gli abbonati dovranno fare attenzione a inserire l'indirizzo email corretto nello spazio riservato: in caso contrario, il rimborso mensile non sarà effettuato.

La data limite per usufruire del mese gratis di DAZN è il 30 giugno 2021. Dopo tale data, tutti coloro che hanno diritto al rimborso per i problemi riscontrati domenica 11 aprile non avranno più la possibilità di richiederlo.

Come comunicato ancora da DAZN, infine, "a scadenza del mese gratuito il tuo abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta".