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Non è semplicissimo, per chi di mestiere agisce sul centro-sinistra di una difesa a tre, diventare un beniamino delle folle. Al massimo se ti chiami Bastoni e da anni giochi e vinci nell'Inter, ecco. Per il resto, è abbastanza dura.

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Mario Hermoso ci è riuscito. Anche se non si chiama Malen, o Dybala, o Soulé, o Svilar. E la sua prestazione di mercoledì sera contro il PSG, da migliore in campo della Roma ma in generale del match del Parco dei Principi, non ha fatto altro che confermare in grande quel che già si sapeva: la sua squadra non può prescindere da lui.

Solo che un tempo non era esattamente così. Proprio per nulla. Ed è per questo che la rinascita romana dell'ex giocatore dell'Atletico Madrid è ancora più stupefacente.

UOMO OVUNQUE

A Parigi, Hermoso è sembrato assatanato. Un uomo ovunque capace di farsi trovare in tutte le posizioni del campo: non solo nei tre di difesa, che in effetti sarebbe il suo mestiere principale.

Lo spagnolo è entrato in campo con l'intenzione di lasciare il marchio sulla partita e ci è riuscito pienamente. Dopo pochissimi minuti chi c'era nell'area del PSG a raccogliere l'assist dal fondo di Soulé? Lui. Uno dei meno prevedibili. E cara grazia (per il PSG) che Mario si è divorato un paio di possibilità di far doppietta: sarebbe stato epico.

Aggressivo, feroce, mai domo: Hermoso ha dominato contro la squadra bi-campione d'Europa in carica. Per dire: ha conquistato 11 possessi su 12, di cui 4 nella metà campo avversaria. Numeri altissimi.

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"STRAORDINARIO"

Gian Piero Gasperini non rinuncia mai a lui. In questa stagione lo ha lasciato tutto il tempo in panchina solo una volta, contro il Cagliari alla fine di ottobre, per questioni di turnover. In precedenza gli aveva regalato una mezz'oretta circa contro il Genoa. Per il resto, sempre titolare.

La prestazione contro il PSG, naturalmente, fa capire il perché di tanta fiducia. Ma non è che l'ultima di una serie di prove positive offerte dall'ex Atleti. Il quale, non a caso, è stato esaltato dallo stesso Gasperini dopo la partita.

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"È un interprete straordinario - ha detto l'allenatore giallorosso a Prime Video - non solo per la mentalità che ha, ma anche per la qualità. Oggi ha avuto tre situazioni clamorose per fare goal, ne ha fatto uno bellissimo. È stato straordinario".

DA ESUBERO...

E pensare che Hermoso, poco più di un anno fa, era un esubero di cui la Roma non sapeva bene che fare. La sua prima stagione, quella dei cambi di allenatore De Rossi-Juric-Ranieri, non era stata positiva. Mario non l'aveva nemmeno vissuta nella sua interezza in Serie A.

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Nella prima parte del 2024/25, lo spagnolo arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid aveva collezionato appena 8 presenze in campionato. Totale: 246 minuti. Meno di tre partite intere, una miseria. Quello che sembrava un colpo di mercato, portato a Roma dopo essere stato accostato a mezza Serie A, si stava rivelando un clamoroso flop.

A gennaio, così, ecco l'arrivederci: trasferimento al Bayer Leverkusen, in Bundesliga. In prestito secco. Non era andata bene neppure lì, anche per un serio infortunio al petto che lo aveva costretto a chiudere anzitempo un'annata maledetta.

Getty Images

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...A INTOCCABILE

Ma con Gasperini tutto è cambiato. L'ex allenatore dell'Atalanta è uno che non guarda tanto al passato, quanto a quello che gli puoi dare nel presente e nel futuro. Senza pregiudizi.

Con Hermoso è andata così: Gasp lo ha valutato in allenamento, lo ha considerato adatto al proprio calcio, gli ha dato una fiducia che nessuno - nemmeno lo stesso giocatore - si sarebbe atteso. Anche sul centro-destra, ruolo inedito ritagliatogli inizialmente, prima di spostarlo dalla parte opposta con Ndicka in mezzo (altra novità).

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Hermoso si è aggrappato alla scialuppa di salvataggio e non l'ha mollata neppure per un secondo. Pian piano ha fatto capire al mondo Roma di esserci, di non aver dimenticato come si gioca a calcio e come si difende. Ma anche come si sostiene l'azione offensiva, requisito fondamentale che Gasperini ha trasportato da Bergamo a Roma. Come una sorta di unicum.

Parigi e il PSG, insomma, rappresentano il picco massimo dell'avventura di Hermoso alla Roma. Ma sono il frutto di una non banale capacità di resilienza nei momenti più bui, e di una notevole costanza di rendimento nei momenti belli. Con aggressività, attenzione, inserimenti e pure fiuto per il goal. Come dimostrato al Parco dei Principi.