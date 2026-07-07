Come acquistare i biglietti per Spagna-Belgio: prezzi, calendario dei quarti di finale, offerte last minute e altro

Il gol di Mikel Merino nel recupero ha permesso alla Spagna di battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo negli ottavi a Dallas. La Roja ha così eguagliato la sua striscia record di imbattibilità (35 partite) e mantenuto la porta inviolata per la sesta gara consecutiva in Coppa del Mondo.

Venerdì a Los Angeles il Belgio proverà a fermare entrambe le strisce nei quarti di finale. I Red Devils, dopo alcuni pareggi opachi (0-0 con l’Iran e 1-1 con l’Egitto nel girone), hanno battuto i co-padroni di casa degli Stati Uniti agli ottavi e ora vogliono confermarsi.

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A che ora si gioca Spagna-Belgio?

Il match si giocherà al Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Come acquistare i biglietti per Spagna-Belgio?

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Belgio?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 9–11 luglio Quarti di finale da 450 a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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