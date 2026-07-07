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Come acquistare i biglietti per Spagna-Belgio: prezzi, calendario dei quarti di finale, offerte last minute e altro

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La Spagna affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali a Los Angeles. Ecco come procurarsi i biglietti.

Il gol di Mikel Merino nel recupero ha permesso alla Spagna di battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo negli ottavi a Dallas. La Roja ha così eguagliato la sua striscia record di imbattibilità (35 partite) e mantenuto la porta inviolata per la sesta gara consecutiva in Coppa del Mondo.

Venerdì a Los Angeles il Belgio proverà a fermare entrambe le strisce nei quarti di finale. I Red Devils, dopo alcuni pareggi opachi (0-0 con l’Iran e 1-1 con l’Egitto nel girone), hanno battuto i co-padroni di casa degli Stati Uniti agli ottavi e ora vogliono confermarsi.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Spagna-Belgio e quanto costeranno.

A che ora si gioca Spagna-Belgio?

Il match si giocherà al Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Come acquistare i biglietti per Spagna-Belgio?

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Belgio?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Spagna vs Belgio ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Spagna e Belgio: forma attuale

SPA

SPA - Forma

CPV
D0-0
ASA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
Gol segnato (subito)
9/0
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
BEL

BEL - Forma

EGI
D1-1
IRI
D0-0
NZA
V1-5
SEN
V3-2
USA
V1-4
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Spagna vs Belgio: recenti scontri diretti

SPA

Ultime 5 partite

BEL

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

13

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Spagna vs Belgio: Notizie sulle squadre

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