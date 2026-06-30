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Come acquistare i biglietti per Spagna-Austria: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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La Spagna affronterà l'Austria nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Spagna-Austria, ottavi di finale dei Mondiali 2026, in scena in California meridionale.

La Spagna di Luis de la Fuente ha chiuso al primo posto il Gruppo H grazie a una vittoria per 1-0 sull’Uruguay.

Affronterà un’Austria dinamica, qualificatasi dopo il 3-3 contro l’Algeria.

A che ora inizia Spagna-Austria?

Si gioca al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Come acquistare i biglietti per Spagna-Austria?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già processate, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono venduti in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Austria?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Spagna vs Austria ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Spagna vs Austria: forma delle squadre

SPA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

AUT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Spagna vs Austria: recenti scontri diretti

SPA

Ultime 3 partite

AUT

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

10

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Classifica Spagna vs Austria

Per saperne di più

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